Girmay concede il bis al Tour, Pogacar resta in giallo

COLOMBEY LES DEUX EGLISES (FRANCIA) (ITALPRESS) – Una volata atipica, ma col risultato che non cambia. Biniam Girmay vince lo sprint nell’ottava tappa del Tour de France 2024, la Semur en Auxois-Colombey les Deux Eglises, di 183.4 chilometri: il 24enne velocista della Intermarchè-Wanty ha piazzato la propria ruota davanti a quelle di Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck) e di Arnaud De Lie (Lotto Dstny), conquistando così il suo secondo successo in questa Grande Boucle, dopo quello ottenuto a Torino. Decisivo lo spunto dell’eritreo dopo una tappa di trasferimento animata soltanto dall’azione della maglia a pois Jonas Abrahamsen. Non cambia nulla in classifica generale, con Tadej Pogacar che mantiene la maglia gialla con 33″ di vantaggio su Remco Evenepoel. Ha lasciato la Grande Boucle intanto Mads Pedersen.

Domani, prima del giorno di riposo, la nona frazione con partenza e arrivo a Troyes, per un totale di 199 chilometri.

– Foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).