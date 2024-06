La musica dei bravissimi musicisti dei “The Best Enimes” ha accolto i neo diciottenni che hanno ricevuto le Costituzioni donate dall’amministrazione comunale su iniziativa del consigliere comunale con delega alla Cittadinanza Attiva, Delia Ielapi.

È stata la delegata, anche, alla Pubblica Istruzione a dare il benvenuto ai giovani e ai genitori in un significativo e inteso momento di riflessione sui valori di quella che è la principale fonte del diritto della Repubblica Italiana.

Particolarmente incisivo il messaggio lanciato dal capitano della Compagnia dei Carabinieri, Pasquale Cuzzola, che ha voluto far riflettere i neo diciottenni sul significato più profondo della Costituzione contenente le regole che disciplinano le relazioni dello Stato con i cittadini.

Con la consegna del testo e la musica di Rocco Stranieri, Saverio Fodaro, Francesco Vitaliano e la straordinaria voce di Francesca Rotella, la manifestazione è proseguita nella splendida cornice dell’area verde Peter Pan.