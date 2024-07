Completato l’iter del bando, indetto dall’Amministrazione Comunale, su iniziativa del vicesindaco con delega all’Ambiente Alessia Burdino e il supporto dell’Area Tecnica, per l’assegnazione di un contributo comunale a fondo perduto per la promozione di interventi di rimozione e smaltimento di amianto da edifici sul territorio comunale. Con la determina n.686 è, infatti, stata pubblicata la graduatoria definitiva con i beneficiari del contributo; si tratta di proprietari di fabbricati ed immobili di proprietà privata esistenti sul territorio comunale, contenenti appunto l’amianto che non hanno richiesto o usufruito di un altro tipo di contributo per lo stesso intervento.