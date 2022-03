Nello speciale l’affondo, videointervita a Giovanni Zito della azienda G and Global Trade e Gioia succhi vere eccellenze nel sud Italia. Svolgono l’attività di forniture di prodotti per il mercato delle bibite e succhi di frutta. L’obbiettivo delle aziende è quello di garantire un alto standard qualitativo mediante un’accurata selezione dei prodotti salutistici e grazie a essi, si collocano come leader nel settore . Le Aziende commercializzano un’ampia gamma di succhi- nettari e spremute naturali di frutta destinati al settore – Horeca-Gdo- ending. Addirittura il succo di melograno consigliato dai cardiologi per effetti benefici sul cuore.

CLICCA PER SEGUIRE L’INTERVISTA A GIOVANNI ZITO