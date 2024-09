Nel pomeriggio di ieri 14 settembre, presso il comune di Brienza (PZ), si è svolta l’assemblea generale dell’Associazione Nazionale delle Città del S.S. Crocifisso per il rinnovo dei vertici della stessa.

Ad essere eletto, per acclamazione, come nuovo Presidente dell’Associazione Città del S.S. Crocifisso, è stato il Sindaco di Cassano All’Ionio, GIOVANNI PAPASSO.

Nel corso dei lavori dell’assemblea è stato scelto anche il nuovo comitato direttivo dell’associazione che sarà composto da sei membri così suddivisi: sono stati assegnati due componenti alla Sicilia e saranno ⁠LUIGI IUPPA Sindaco di Geraci Siculo, Palermo, e ⁠SALVATORE MESSINA Sindaco di Pietra Perzia, Enna; due componenti alla Puglia: ⁠FEDELE LAGRECA Sindaco di Gravina in Puglia, Bari, e ⁠MARIOLINA PIZZUTO Sindaco di Monteroni di Lecce; uno alla Basilicata: ⁠FRANCESCO MASTRANDREA Sindaco di Forenza, Potenza; per le altre Regioni, infine, ⁠FRANCESCO MARIANI Sindaco di Compiano, Parma.

Nominato e confermato Segretario dell’associazione GIUSEPPE SEMERARO, ed è stata altresì confermata la collaborazione con la dottoressa NUNZIA DIGIACOMO. L’assemblea ha, infine, nominato ambasciatore ANTONIO GIANCRISTIANO già Sindaco del Comune di Brienza.

Papasso aveva già avuto l’onore di guidare la delegazione delle Città del S.S. Croficisso che tra fine aprile e inizio maggio era partita alla volta degli Stati Uniti giorni per una serie di scambi interculturali e gemellaggi con le comunità italiane presenti negli States legate anch’esse al Crocifisso.

Nel suo intervento Papasso ha voluto ringraziare tutta l’Associazione, i suoi organi, i Sindaci che la compongono e che lo hanno voluto alla guida delle Città del S.S. Crocifisso oltre alle loro comunità a cui ha mandato «un saluto affettuoso». «Cassano – ha sottolineato – è onorata di questo riconoscimento ottenuto. Come sindaco non posso che essere soddisfatto, orgoglioso e felice perché la nostra Città ha partecipato sin dagli inizi alla costituzione dell’associazione stessa. Una decisione, questa, che assume ancora maggiore rilievo in quanto Cassano All’Ionio è sede di Diocesi ed è anche per questo motivo che, quando mi è stato proposto di ricoprire la prestigiosa carica, mi sono consultato col nostro Vescovo e Vicepresidente Cei, monsignor Francesco Savino. Esprimo soddisfazione – ha insistito – anche perché ad essere stato chiamato a guidare le Città del Crocifisso è un sindaco calabrese. Sin da oggi sarò al lavoro insieme al comitato direttivo e alla stessa assemblea per portare avanti con onore e dedizione il mandato, essere attivi e riunirsi spesso. Tante sono le sfide e le iniziative che ci attendono visto che l’anno che verrà sarà caratterizzato dal Giubileo del 2025, il venticinquesimo giubileo universale ordinario della storia della Chiesa cattolica e l’intenzione dell’Associazione Nazionale delle Città del S.S. Crocifisso è quella di organizzare una serie di iniziative con sobrietà ma garantendo, allo stesso tempo, innovazione presenza e partecipazione. Ringrazio – ha detto in chiusura ancora una volta – i sindaci e i rappresentanti delle comunità per avermi voluto alla loro guida». Il Sindaco di Cassano ha salutato e ringraziato anche Alesio Valente e Aldo Luongo, precedenti presidenti; don Pasquale Morelli e don don Maurizio Bloise, rispettivamente assistente ecclesiastico e vice assistente ecclesiastico dell’associazione, e don Beniamino Cirone, già assistente spirituale dell’Associazione.

Si è congratulato per la nomina, infine, anche col Segretario Giuseppe Semeraro e con la collaboratrice Nunzia Digiacomo.