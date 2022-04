Svolta nelle indagini a sette mesi di distanza da quel tragico pomeriggio del 26 agosto quando nelle pineta di Monte Fiorino a Satriano, la giovane Simona Cavallaro di appena 20 anni, venne aggredita e uccisa da un gruppo di cani maremmani a guardia di un gregge in un’area pic-nic.

I carabinieri hanno arrestato e posto ai domiciliari il proprietario dei cani, titolare di un’azienda zootecnia di allevamento di ovini/caprini. L’uomo è accusato del reato di omicidio colposo. L’ordinanza di applicazione di misura cautelare personale è stata emessa dal Gip presso il Tribunale di Catanzaro su richiesta della locale Procura della Repubblica.

L’ipostesi accusatorio secondo i carabinieri è che la giovane era in compagnia di un ragazzo nella pineta della zona di Monte Fiorino per fare un sopralluogo per un pic-nic, quando vennero attaccati dai cani. Nella fuga, il ragazzo riuscì a chiudersi in un casolare abbandonato, perdendo però di vista la ventenne che venne invece aggredita e uccisa. A quel punto, avrebbe dato immediatamente l’allarme, ma all’arrivo dei carabinieri la ragazza era già morta per le gravi ferite riportate nell’aggressione. Nel fascicolo aperto dalla Procura di Catanzaro, guidata da Nicola Gratteri, vennero ricostruiti quei terribili delicati momenti. Attimi concitati, nei quali Simona Cavallaro e l’amico che si trovava con lei dovettero prendere una decisione in pochi istanti. Lui pensò di correre verso un capanno, lei verso l’auto con la quale avevano raggiunto la zona.

Tra le contestazioni figurano infatti anche i reati di introduzione ed abbandono di animali in fondo altrui, invasione di terreni e pascolo abusivo.