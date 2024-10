Taurianova ha vinto il primo premio, nella sezione dedicata ai Comuni, del contest nazionale promosso per il “Giorno del Dono 2004” che ricorre oggi con lo scopo di esaltare le virtù che ispirano i gesti del volontariato italiano. Il sindaco Roy Biasi e l’assessore Angela Crea, collegati da remoto con la manifestazione quest’anno svoltasi ad Aosta, oltre a ringraziare l’Istituto Italiano della Donazione e le migliaia di persone che con un click hanno votato per i due progetti amministrativi proposti, hanno illustrato gli obiettivi che verranno perseguiti con l’evento che l’amministrazione comunale ha programmato il 12 ottobre.

Taurianova, che l’ha spuntata nella terna composta anche dai Comuni di Casalmaiocco, nel lodigiano, e Grottaferrata in provincia di Roma, fa parte quindi di una rosa di vincitori completata anche dalle sezioni dedicate alle scuole e alle associazioni.

Il sindaco Biasi, collegato dal Municipio con il teatro Giacosa di Aosta, ha definito «il 2024 un anno sfavillante per Taurianova» ricordando le iniziative in corso dopo la conquista del titolo di capitale del libro.

«Con il riconoscimento che arriva oggi – ha detto il sindaco Biasi – viene consacrata la generosità e l’altruismo dei volontari taurianovesi, che abbiamo coinvolto in due progetti dedicati all’inclusione dei ragazzi speciali, ma soprattutto ottiene un altro prestigioso suggello l’opera che stiamo conducendo per far conoscere al Paese le qualità di una cittadina del Sud diventata modello di partecipazione e riscatto culturale. Poter parlare ai tanti studenti e alle associazioni che stanno partecipando alla Giornata nazionale, testimonia la conferma di quell’impegno in più che come amministrazione comunale mettiamo per dimostrare alle giovani generazioni e all’associazionismo che nei Comuni possono trovare alleati pronti e affidabili».

Gli eventi promossi in tutt’Italia nel Giorno del Dono, ricorrenza istituita con legge nel 2015 e fatta coincidere ogni anno con la Festa per il patrono degli italiani, San Francesco d’Assisi, godono dell’alto patrocinio della Presidenza della Repubblica, oltre che del sostegno dell’Anci, e quest’anno l’Istituto nazionale che promuove l’iniziativa ha nominato la regione Valle d’Aosta capitale italiana del dono per l’anno 2024.

L’assessore Crea, che nella giunta taurianovese ha anche le deleghe alle Politiche sociali e alla Gentilezza, nel presentare i progetti lanciati dal Comune nell’ambito del “10° Giro dell’Italia che Dona”, ha sottolineato l’impegno profuso dal 3° Settore, guidato da Saverio Latella, dimostrando l’attivazione di un dialogo costante e deciso con l’associazionismo cittadino.

«Il 12 ottobre – ha detto l’assessore Crea – faremo un incontro il cui titolo è “Una lettura speciale”, non casualmente dedicato al piacere che offrono i libri nell’anno in cui siamo Capitale, e in quella occasione daremo vita ad un laboratorio artistico con i ragazzi speciali del nostro territorio grazie alla preziosa opera dei volontari delle associazioni locali. Un gesto semplice, ma dal grande valore perché capace di esaltare la generosità e la gratuità di chi dedica il suo tempo agli altri, in questo caso aiutando per quella inclusione sociale che è un altro di quei principi inamovibili che la nostra azione tutela e promuove. Grazie a quanti hanno sostenuto la nostra candidatura e grazie ai nostri volontari – ha concluso l’assessore Crea – capaci di donarsi anche in nome di quella necessità che avvertiamo di far sentire protagonisti di continuo i nostri ragazzi speciali, per integrare e migliorare quella risposta nel campo delle politiche sociali che il Comune offre anche quale ente capofila dell’Ambito sociale territoriale 3».