In data 19/11/2021, presso l’Istituto Comprensivo” Carducci Vittorino da Feltre” di Reggio Calabria si è svolta un’importante attività, in sinergia tra la scuola suddetta ed il Lions Club Reggio Calabria Sud” Area Grecanica”rispettivamente rappresentati dal Dirigente Scolastico Prof.ssa Sonia Barberi e dal Presidente Dott. Giovanni Cuzzocrea, che ha anticipato di un giorno la ricorrenza della Giornata Internazionale per i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza.

Il Presidente Dott. Giovanni Cuzzocrea del Lions Club Reggio Calabria Sud” Area Grecanica” e l’Avv. Eliana Carbone, cerimoniere del Club, accompagnati dalla prof.ssa Giuseppina Campolo referente per la scuola primaria sono entrati in tutte le quarte e quinte classi dell’Istituto ed hanno illustrato la Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, approvata nel lontano 20 Novembre 1989 dagli Stati aderenti, ed hanno pertanto elencato ai piccoli alunni i diritti più importanti dei bambini enumerati nei vari articoli del summenzionato testo, spiegando loro il significato e facendo loro completare un cartellone con il diritto che li ha colpiti di più o che ritengono più importante, utilizzando la tecnica del brainstorming. Hanno inoltre rimarcato il rilevante ruolo dell’ONU, Organizzazione delle Nazioni Unite, con sede centrale a New YORK, che ha la superiore finalità del mantenimento della Pace e della Sicurezza Internazionale e soprattutto al rispetto dei diritti umani.

Tra i tanti diritti dei bambini sanciti nella Convenzione ONU sicuramente preminenza è stata data: al divieto di discriminazione, al diritto alla salute ed all’assistenza medica, alla vita, al gioco, alla casa, alla famiglia, allo studio, al nome, ad essere nutrito, alla libertà di espressione del proprio pensiero e delle idee e opinioni che devono essere sempre considerate, al diritto all’informazione, all’ascolto, ad una vita privata, al diritto alla sicurezza, al diritto di essere adottato, al diritto a stare insieme agli amici, a non essere costretto a fare lavori pesanti e pericolosi, ad essere protetto da ogni forma di sfruttamento, a non subire punizioni crudeli, ad avere una protezione speciale nel caso in cui il bambino sia un rifugiato ed il diritto di avere dei genitori che gli garantiscano o in loro assenza lo Stato cibo, vestiti ed una casa in cui vivere. In particolare si è ritenuto di sottolineare che il principio di non discriminazione consiste nel fatto che tutti i bambini e le bambine hanno gli stessi diritti anche se provengono da un altro Paese, hanno un altro colore della pelle, sono di sesso diverso, parlano in un’altra lingua, credono in un altro Dio o non credono in nessun Dio, sono più o meno ricchi, sono portatori di disabilità.

I piccoli scolari si sono dimostrati attenti e coinvolti dal tema trattato, che li riguarda in primo piano, ed hanno compreso l’attenzione massima degli adulti e delle Istituzioni nei loro confronti, e che sono i primi che si devono impegnare a fare rispettare i diritti dei bambini.

Non appena tutte le classi hanno completato i cartelloni, nell’aula di Presidenza, si è svolta la cerimonia di consegna dei lavori svolti da parte del Presidente Dott. Giovanni Cuzzocrea nelle mani della Dirigente Scolastico Prof.ssa Sonia Barberi,. Alla cerimonia erano anche presenti l’Avv. Eliana Carbone e la Prof.ssa Giuseppina Campolo.

Il Dirigente ed IL Presidente hanno apposto la firma ed il timbro rispettivamente della Scuola e del Club.

La collaborazione tra Istituzione scolastica e Associazione no profit sul territorio è stata pienamente efficace in un’ottica che mira non soltanto alla crescita dei bambini dal punto di vista nozionistico e di apprendimento didattico ma soprattutto ad un corretto sviluppo della personalità dei bambini e dei ragazzi di età inferiore ai 18 anni e a tenere conto delle loro particolari esigenze di protezione