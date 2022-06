Inizierà a Gerace il 9 luglio la prima giornata di studi storici sul terremoto che colpì la Calabria nel 1783, in un evento dal titolo, “La Calabria dopo il terremoto del 1783. Dall’emergenza alla ricostruzione”. Per proseguire poi a Vibo Valentia il giorno dopo, 10 luglio e infine l’ultima tappa a chiusura dei lavori di studio sarà la volta di Taurianova l’11 luglio alle ore 17 presso la Sala del Consiglio Comunale.

Un’altra pagina di cultura che viene scritta nella nostra città con l’assessore Maria Fedele la quale aprirà i lavori insieme al Sindaco Roy Biasi ed a seguire Giuseppe Caridi, presidente di deputazione di storia patria per la Calabria e Antonio Paonessa, Direttore Archivio di Stato di Catanzaro.

Interverranno gli studiosi Letterio Festa, Mario Panarello, Giosofatto Pangallo, Giovanni Quaranta, Giovanni Russo e Vincenzo Cataldo. Concluderà i lavori il vescovo della Diocesi Oppido-Palmi Mons. Francesco Milito.

L’evento è stato organizzato dall’APG (Associazione Promocultura Gerace) in collaborazione con gli Archivi di Stato Catanzaro, Reggio Calabria e Vibo Valentia.