“È stata una grande emozione, questa mattina, entrare nel Palazzetto dello Sport di Corigliano Rossano letteralmente gremito di giovani. Ragazze e ragazzi di alcuni Istituti scolastici cittadini in festa, ed a giusta ragione, per il ritorno alla ‘normalità’, pur se con la consueta prudenza, dopo uno stop forzato di due anni dovuto all’emergenza epidemiologica. Una mattinata di allegria e condivisione all’insegna dello sport e dell’aggregazione, per il cui invito e relativa organizzazione desidero esprimere sinceri attestati di gratitudine alla dirigenza, allo staff tecnico, a tutti i collaboratori della Corigliano Volley”.

È quanto dichiara, in una nota, Pasqualina Straface, consigliere regionale di Forza Italia.

“La giornata conclusiva del progetto “E’ tempo di Volley” ha registrato la significativa presenza di Andrea Lucky Lucchetta, simbolo della funzione sociale dello sport, e ha ricevuto l’unanime plauso della comunità e del mondo sportivo a livello nazionale. L’inclusione, la coesione, l’affermazione dei valori fondanti della società trovano radice e orgoglio nello sport e, in particolar modo, nella pallavolo, disciplina che premia il gioco di squadra in un’ottica che, al contempo, evidenzia le capacità individuali. La sinergia instaurata con il mondo dell’istruzione – spiega Straface – ha fatto sì che tale progetto divenisse ancor più importante e veicolo di messaggi educativi e formativi di pregevole risonanza. Complimenti alla Corigliano Volley, dunque, autentica palestra educativa e formativa per le nuove generazioni e punto di riferimento per l’intero territorio”.