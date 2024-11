Giornata delle Forze Armate:

i Carabinieri di Cosenza espongono uniformi e cimeli in una vetrina del centro città

Nell’Ambito delle iniziative connesse con il giorno dell’Unità Nazionale e con la Giornata delle Forze Armate, i Carabinieri del Comando Provinciale

di Cosenza espongono, per la prima volta nella città brutia, oggettistica e uniformi dell’Arma all’interno di una vetrina di corso Mazzini.

È stata infatti allestita un’esposizione che richiama la riconducibilità all’Istituzione al fine di dare maggiore risalto alla ricorrenza del 4 novembre, fortemente sentita, non solo dai rappresentanti istituzionali e dagli uomini e donne in uniforme, ma da tanti comuni cittadini che quotidianamente esprimono sentimenti di gratitudine per il lavoro, spesso silenzioso, posto in essere dalle Forze Armate.

La cerimonia ufficiale, con cui si ricorda l’armistizio di Villa Giusti, entrato in vigore il 4 novembre 1918 e che consentì agli italiani di rientrare nei territori di Trento e Trieste, nonché di portare a compimento il processo di unificazione nazionale iniziato in epoca risorgimentale, si celebrerà a Cosenza in Piazza della Vittoria alle ore 11:00.

Le Forze Armate, ricordando la raggiunta unità nazionale, onorano il sacrificio di oltre seicentomila Caduti e di tante altre migliaia di feriti e mutilati, con sentimento di gratitudine che la festa del 4 novembre vuol mantenere vivo poiché è dall’esperienza della storia che nascono i valori irrinunciabili di una Nazione. Il significato del ricordo della Grande Guerra non è quello della celebrazione di una vittoria, o della sopraffazione del nemico, ma è quello di aver difeso la libertà, raggiungendo una unità tanto difficile quanto fortemente voluta.

L’Italia dimostrò di essere una Nazione e alimentò questo senso di appartenenza con la strenua resistenza sul Grappa e sul Piave, fino alle giornate di Vittorio Veneto.

In questa giornata si intende ricordare, in special modo, tutti coloro che, anche giovanissimi, hanno sacrificato il bene supremo della vita per un ideale di Patria e di attaccamento al dovere: valori immutati nel tempo, per i militari di allora e quelli di oggi.