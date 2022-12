Come ogni anno la Scuola Media Pascoli in occasione della Giornata Internazionale delle Disabilità celebra questa Giornata ribaltando il concetto e mettendo in evidenza non le disabilità ma le ABILITA’.

Non è facile raccontare le emozioni di una giornata intensa altamente EDUCATIVA per tutta la comunità scolastica.

Non è facile, e risuonano ancora le belle testimonianze degli intervenuti al dibattito introdotto dalla Dirigente Dottoressa Maria Concetta Muscolino.

L’ Assessore Maria Fedele, ha raccontato la propria esperienza personale, il Dott. Saverio Latella Responsabile dei Servizi Sociali del Comune di Taurianova, ha annunciato il potenziamento della gestione dei servizi da parte dell’Ambito territoriale.

Era presente anche il Direttore Tecnico dell’ Associazione “Vita Nova Club” Pietro Surace insieme alla Responsabile delle Comunicazioni Dott.ssa Paola Buggè che hanno raccontato di come lo Sport sia un potente mezzo Inclusivo e Basilio Oreste Foti (anche lui presente) ne è testimone attivo, istruttore di spinning non vedente.

E’ intervenuto Infine, il Parroco Don Mino Ciano il quale domenica 4 Dicembre ha dedicato la celebrazione della SS Messa alle persone con disabilità.

Il dibattito è stato coordinato dal Prof. Antonio Albanese, Referente per l’Inclusione della Scuola.

Dopo il dibattito l’attività scolastica si è dipanata in tre momenti Inclusivi (Sport, Musica e Arte),in tre differenti aule gli alunni a rotazione hanno toccato con mano le ABILITA’ di Basilio Oreste Foti, Vincenzo Guerrazzi, cantante non vedente, e Daniele Chiovaro, artista poliedrico, affetto da una malattia neurodegenerativa che gli impedisce di utilizzare gli arti superiori.

Risuonano ancora i sorrisi degli alunni, le note della chitarra di Vincenzo, e l’ energia che Oreste ha trasmesso in Palestra con la sua lezione di Spinning.

Non di meno rimane impresso lo sguardo Daniele che emanava felicità e serenità, trasmettendo BELLEZZA attraverso le sue tele.

Daniele non si è arreso al suo deficit anzi ha coltivato la sua passione per l’Arte e la Pittura in particolare, trovando un modo originale e tutto suo per dipingere: utilizza il pennello con l’uso della bocca, il suo messaggio è stato per tutti una importante lezione di VITA.

La Giornata di ieri è stata sicuramente una bella pagina scritta dalla Scuola, Secondaria di I Grado Pascoli, una pagina pienamente INCLUSIVA.