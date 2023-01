“Negli scorsi giorni la Senatrice, Liliana Segre, ha sottolineato il rischio che la #Shoah possa essere destinata all’oblio. È un qualcosa che non può succedere perché il ricordo di quella tragedia deve essere vivo, ogni giorno. Non solo il 27 gennaio. È necessario per questo impegnarci tutti, ognuno per quel che può. La città di Diamante ha il privilegio di un legame speciale con la Liliana Segre che è nostra concittadina onoraria; domani alcuni ragazzi dell’Istituto Comprensivo vivranno una giornata speciale proprio in occasione della Giornata della Memoria. Tre i momenti in programma: la visita al Mausoleo delle Forze Ardeatine, la visita presso il Senato della Repubblica e, alla sera, presso l’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, la partecipazione del concerto Raiz & AuditoriumBand. Organizzato dalla Fondazione Musica per Roma, questo concerto affronta un materiale musicale con un’attinenza diretta al tema della Shoah e delle discriminazioni in genere, così come brani composti da artisti contemporanei ebrei di nascita. La memoria è un dovere e noi non veniamo meno perché certe cose non devono ripetersi mai più”.