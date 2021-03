Sarà ancora Polistena, sede della manifestazione nazionale del 2007 e sede del Coordinamento di Libera della Piana di Gioia Tauro ad ospitare la manifestazione ufficiale per la Piana di Gioia Tauro, della Giornata della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie.

Tale giornata giunge alla sua ventiseiesima edizione: un periodo lungo che ha reso protagonista anche nel territorio della Piana di Gioia Tauro una vasta rete di associazioni, scuole, realtà sociali in un grande percorso di cambiamento nel segno del noi, nel segno di Libera. La Giornata è da qualche anno anche riconosciuta ufficialmente dallo Stato, attraverso la legge n. 20 dell’8 marzo 2017.

Il 21 marzo è un momento di riflessione, approfondimento e di incontro, di relazioni vive e di testimonianze attorno ai familiari delle vittime innocenti delle mafie, persone che hanno subito una grande lacerazione che noi tutti possiamo contribuire a ricucire, costruendo insieme una memoria comune a partire dalle storie di quelle vittime.

Leggere i nomi delle vittime, scandirli con cura, è un modo per far rivivere quegli uomini e quelle donne, bambini e bambine, per non far morire le idee testimoniate, l’esempio di chi ha combattuto le mafie a viso aperto e non ha ceduto alle minacce e ai ricatti che gli imponevano di derogare dal proprio dovere professionale e civile, ma anche le vite di chi, suo malgrado, si è ritrovato nella traiettoria di una pallottola o vittima di potenti esplosivi diretti ad altri. Storie pulsanti di vita, di passioni, di sacrifici, di amore per il bene comune e di affermazione di diritti e di libertà negate, anche nel territorio della Piana di Gioia Tauro.

A ricordare e riveder le stelle è lo slogan scelto per questo 21 marzo. Uno slogan composito, che racchiude molti significati. Le stelle sono coloro che hanno perso la vita per mano mafiosa ma anche le persone che ogni giorno si battono per la giustizia sociale e la legalità democratica, fari del nostro operare ed esempi ai quali guardare. A loro dobbiamo quotidianamente volgere il nostro sguardo. Osservare le stelle nel cielo vuol dire avere un panorama sgombero da nuvole, nitido, ciò a cui dobbiamo tendere per superare una fase caratterizzata da offuscamento e confusione. Il firmamento è la nostra capacità di andare oltre ciò che stiamo vivendo oggi, per generare un futuro migliore.

Ritornando alle iniziative della Piana, la manifestazione di Polistena prevede una Veglia con la lettura dei nomi nel duomo della città alle ore 19.30, presieduta dal Vescovo della Diocesi, Mons. Francesco Milito alla presenza dei rappresentanti delle istituzioni, dei familiari delle vittime innocenti e del mondo dell’associazionismo. La manifestazione sarà trasmessa anche sul canale facebook e youtube della Parrocchia.

Sempre a Polistena nella mattinata del 20 la lettura dei nomi si svolgerà nel cortile dell’Istituto comprensivo F. Jerace. Animeranno il momento i ragazzi dell’orchestra del corso musicale della stessa scuola.

A Cittanova l’iniziativa della lettura dei nomi, con il patrocinio del Comune e a cura dei familiari di Piana Libera si svolgerà sempre nella mattinata del 20 all’interno del Cinema Teatro Odeon.

Domenica 21 alle ore 10.00 sempre sui canali facebook e youtube della Parrocchia del duomo di Polistena saranno i ragazzi della scuola di danza Il Discobolo a leggere i nomi delle vittime nell’ambito di una performance registrata al Castello di San Giorgio Morgeto ed in luoghi significativi della città

Nella giornata di sabato e di domenica sono previsti di presenza e/o di remoto momenti di raccoglimento, veglie, deposizioni di fiori presso lapidi o strade intitolate a vittime di mafie, a cura di alcune amministrazioni comunali, parrocchie, scuole e associazioni.

Il tutto sempre nel rispetto dei decreti anticovid vigenti.