Cresce l’attesa per l’arrivo di Giorgio Panariello a Cittanova. Il prossimo 15 febbraio l’artista sarà protagonista al Teatro Gentile per festeggiare i 20 di carriera dal successo di “Torno Sabato”!

Da oggi, lunedì 31 gennaio, sarà aperta la vendita dei biglietti anche ai non abbonati.

Il tour “La Favola Mia”, originariamente previsto nel 2020, a causa dell’emergenza legata al Covid-19 è stato riprogrammato nel 2022.

E non poteva che scegliere il palco per celebrare questi importanti traguardi con un nuovo imperdibile tour, un one man show unico in pieno stile “Panariello”.

Tante risate, un pizzico di irriverenza, attualità e grandi classici del suo repertorio: saranno questi gli ingredienti di questo nuovo spettacolo in cui Panariello racconta e si racconta ripercorrendo in una veste inedita e attuale i 20 anni che lo hanno visto protagonista tra teatro, cinema e televisione.

I biglietti ai non abbonati sono in vendita presso il teatro Gentile a partire da oggi, lunedì 31 gennaio, dalle ore 16.00 alle 19.00, oppure possono essere acquistati telefonando ai seguenti numeri di telefono: 3477191399 / 3206184249.

INFO: kalomena@libero.it