Giorgia, Mannino, Cuccarini e Fiorello co-conduttori a Sanremo

ROMA (ITALPRESS) – Cast al completo per la conduzione delle cinque serate del Festival. Il direttore artistico, Amadeus, ha svelato al Tg1, in collegamento con il Glass Box di Viva Rai2!, le co-conduzioni mancanti: mercoledì 7 febbraio sarà la volta di Giorgia, veterana del Festival oltre che vincitrice nel 1995; giovedì 8 Teresa Mannino, artista strepitosa della tv, del teatro e del cinema; venerdì 9 Lorella Cuccarini, l’eclettica conduttrice televisiva, cantante, attrice e ballerina.

Per la finale il suo grande amico Fiorello con il quale ha esordito nella sua prima edizione di Sanremo e chiude la sua quinta. Per la prima serata, nella veste di super ospite e co-conduttore, Amadeus aveva già annunciato il vincitore della scorsa edizione Marco Mengoni.

(ITALPRESS).

– Foto: Agenzia Fotogramma –