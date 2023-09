GIOIOSA JONICA- CITTANOVA 2-3

GIOIOSA JONICA: Commisso; Jessiman, Cavallaro, Ferrara, Marulla ; Ir Nasr, Tromba ( 45’ st Ferrari), Novach ( 19’ st Cacere), Khanfri ( 15’ st Panetta); Quintero, Ientile ( 17’ st Palladini). In panchina:Pellegrino, Loccisano, Sabatel, Angi, Fazzolari. Allenatore: Tonino Figliomeni.

CITTANOVA: Palumbo; Scarcella D, Giofrè, Cianci, Dascoli; Sapone, Scarcella C ( 19’ st Zarich), Ricciardi ( 19’ st Rechichi); Tapparello, Condemi ( 40’ st Denaro), Spanò D. In panchina: Spanò R, Scigliano, Infusino, Napoli, Teramo S, Galluccio. Allenatore Graziano Nocera.

ARBITRO: Pasqua di Vibo Valentia ( Graziano- Genovese)

MARCATORI: 3’ pt Tapparello ( C) 28’ pt e 10’ st Quintero ( G) 39’ pt Ricciardi ( C) 36’ Condemi (R) (C)

Seconda uscita in campionato e seconda vittoria per i giallorossi pianigiani del presidente Sergio Contestabile. Sul terreno del “ Ninetto Muscolo “ di Roccella il team di Graziano Nocera si impone per 3-2 ottenendo l’intera posta in palio. Una gara non del tutto facile , ma portata a compimento con tenacia e determinazione. Dopo un inizio di contenimento al primo affondo il Cittanova passa: doppio palleggio da posizione defilata di Marco Condemi che elude due avversari servendo in piena area di rigore Blas Tapparello che di testa e in tuffo supera Commisso. Ritmi alti incanalano il match; i padroni provano a raddrizzare la gara con la dinamicità di Quintero che al 29’ su calcio piazzato beffa Palumbo portando i suoi in perfetta parità. Gli ospiti non demordono e dopo appena dieci minuti si riportano avanti con Santiago Ricciardi bravo a incrociare sull’out di destra sul palo opposto.

Ripresa con gli stessa inerzia della prima frazione di gioco , il Cittanova prova ad aumentare il vantaggio provandoci con Spanò e Scarcella C, ma una ripartenza dei ragazzi di Figliomeni conclusa con il tocco morbido di Quintero riporta nuovamente le due compagini in equilibrio. Mister Nocera mischia le carte inserendo in mischia Zarich e Rechichi. La gara prosegue con continui capovolgimenti ; Tapparello ci prova in due circostanze trovando i guantoni di Commisso, ma al 36’ lo stesso attaccante argentino viene atterrato in piena area di rigore. Dal dischetto si presenta Condemi che batte Commisso per il 3-2 ospite tra il tripudio dei tifosi accorsi al comunale di Roccella. Il Gioiosa tenta il tutto per tutto centrando anche la traversa su palla inattiva ma alla fine a spuntarla sono i ragazzi di Graziano Nocera.

GLI ALTRI RISULTATI

ECCELLENZA CALABRESE II GIORNATA

PALMESE- SAMBIASE 1-1

VIGOR LAMEZIA- MORRONE 0-0

PAOLANA- BRANCALEONE 0-1

REGGIO RAVAGNESE- PRAIA 0-0

SCALEA- BOCALE 1-2

SORIANO- ISOLA CR 2-0

STILOMONOSTERACE- RENDE 0-2