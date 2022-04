Si è conclusa domenica 10 aprile la fase congressuale che ha visto il partito democratico in Calabria rinnovare gli organismi a tutti i livelli. Dopo l’elezione avvenuta nei mesi scorsi di Nicola Irto segretario Regionale, Giuseppe Morabito segretario Metropolitano di Reggio Calabria, il circolo di Gioiosa Ionica ha scelto in modo unitario Enrico Tarzia per la carica di segretario cittadino. Militante politico sin da adolescente, consigliere di Amministrazione, poi, all’Università Mediterranea di Reggio Calabria, oggi membro dell’assemblea regionale, Enrico Tarzia è pronto a guidare il suo circolo per gli importanti appuntamenti che scandiranno gli anni a venire. Sarà sostenuto e affiancato da un direttivo variegato e di qualità, costituito da: Riccardo Modafferi, Marta Mazzone, Fausto Pugliese, Debora Candido, Andrea Tropea e Cristina Giovenale.