DI CLEMENTE CORVO

A prescindere dalle banali ed inutili polemiche, suscitate in settimana in riferimento alle considerazioni fatte dai Vice – Presidenti della Gioiese Giuseppe Raso e Giuseppe Saccà relative al trasferimento di alcuni giocatori Viola alla Palmese, certamente sarebbe più logico e dignitoso evidenziare gli aspetti positivi che uniscono le due società. Uno di questo è stato, la disponibilità che la Società della Palmese ha dimostrato nei confronti della Società Gioiese, nel concedere dietro ” retribuzione economica”, il campo, per far disputare le gare interne del girone di andata alla squadra Viola. Tra l’altro la scelta di giocare nella vicina Palmi è stata una scelta ben ponderata, voluta dalla società Viola, visti i buoni rapporti che intercorrono tra le società. Da evidenziare che nelle circostanze la squadra Gioiese é stata sempre seguita con grande correttezza e sportività nella vicina cittadina Palmese dai suoi stessi tifosi. Le quotidianità della vita che consolidano ed uniscono le due città, sotto l’aspetto sociale, culturale, dell’Istruzione e di quant’altro, sono indubbiamente i valori veri, gli aspetti sani che assolutamente bisogna menzionare a prescindere dall’agonismo che si può evidenziare da semplici considerazioni calcistiche.

Nella circostanza i Vice – Presidenti della Gioiese, Giuseppe Raso e Giuseppe Saccà puntualizzano quanto segue:

” In riferimento alle nostre considerazione fatte nei giorni scorsi, relative al trasferimento di alcuni nostri giocatori alla Palmese, precisiamo che il termine ” Eldorado”, era stato citato non come aspetto economico – retribuito verso i calciatori, ma bensì inteso come un progetto ambizioso che certamente si discostava dagli ideali nostri “.

La Palmese ha sempre dato la disponibilità nel concedere il campo alla Società della Gioiese , anzi si dice che i primi due mesi di attività agonistica al Lo Presti di Palmi sono stati concessi gratuitamente dalla società.

” A titolo di cronaca precisiamo, evitando qualsiasi altro tipo di polemiche, che sulla questione dei primi due mesi di concessione del campo vi era un accordo tra le società, accordo verbale in riferimento al trasferimento di due calciatori alla Palmese”.

A Giuseppe Raso chiediamo la sua reale posizione all’interno della società.

” Lo stesso precisa che, la sua posizione ufficiale ed attuale come da statuto è quella di Vice – Presidente della Gioiese”.

Allo stesso Vice – Presidente Giuseppe Saccà abbiamo chiesto in che modo si trova a fare il Vice – Presidente della società Viola.

” Lo stesso Saccà con grande determinazione ha inteso precisare che, la propria posizione all’interno della Società è quella di ricoprire la carica di Vice –

Presidente, attiva sotto tutti gli aspetti societari ed ” ECONOMICI “. Contrariamente a quanto affermato dal Presidente della Palmese Francesco Sergi. Lo stesso invita pertanto ad una più attenta ed approfondita analisi sulle vicende in casa viola “.

Vista la grande amicizia che c’è tra Voi ed il Presidente della Palmese, cosa intendete dire al Presidente Sergi in modo da chiudere in bellezza per come è giusto che lo sia, questa settimana un po’ polemica? “Auguriamo alla Palmese di vero cuore ciò che ci auguriamo per noi stessi alla GIOIESE e cioè il salto di categoria “.

Noi auguriamo ad entrambe le squadre della Gioiese e della Palmese di ritornare nel più breve spazio di tempo a disputare i più ambiti campionati che le due città meritano.