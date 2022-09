GIOIA TAURO – Dopo anni sottotono, dovuti alla pandemia, riparte alla grande la festa in onore di Maria SS di Portosalvo. Giovedì, 8 settembre, migliaia di persone hanno affollato le strade del quartiere marina e dell’arenile durante la processione a terra e a mare della statua della Madonna. “Non era scontato riuscire ad organizzare la manifestazione, -ha evidenziato il presidente del Comitato feste Luciano Tedeschi – ma grazie alla stretta collaborazione con don Gianni Gentile e ai portatori della vara, con i quali siamo riusciti a lavorare all’unisono, abbiamo garantito sei serate gioiose per allietare fedeli e popolazione che si sono avvicinate alla parrocchia. Sin da ora, -ha aggiunto- cominceremo a lavorare per organizzare la futura festa del 2023 per rendere sempre più importante questo evento nel segno della conservazione e della tradizione popolare cercando di portare avanti il nostro progetto di coesione sociale, unico scopo del comitato. Infine, -ha concluso- ringraziamo l’amministrazione comunale per il patrocinio, le associazioni e le società di mutuo soccorso, la Capitaneria di Porto e la Guardia Costiera di Gioia Tauro, le forze dell’ordine (carabinieri, polizia di stato, guardia di finanza e polizia locale) per il grande lavoro di controllo del territorio, ma soprattutto ringraziamo il quartiere marina e l’intera città per il sostegno morale ed economico”.