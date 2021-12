Di Clemente Corvo

I giovani studenti gioiesi avranno un nuovo pulmino dal prossimo 7 gennaio, un ” Regalo” resosi possibile, dal finanziamento per il diritto allo studio, intercettato dal Comune di Gioia Tauro. Un altro pulmino in precedenza era stato recuperato dopo 5 anni di inutilizzo, grazie ad un genitore che si è adoperato a proprie spese alla sostituzione della semplice batteria, e ad altri piccoli interventi resisi necessari dallo stato di abbandono in cui lo stesso versava. Dal prossimo 7 gennaio saranno quindi tre insieme a quello già esistente, i pulmini a disposizione degli studenti gioiesi, saranno tutti attivi e tutti coloro che ne hanno fatto richiesta, potranno recarsi in biblioteca a ritirare il relativo tesserino. Oltre allo stesso pulmino con lo stesso finanziamento sono stati acquistati dispositivi elettrici, per facilitare l’accesso all’istruzione dei piccoli concittadini in difficoltà. Soddisfazioni da parte del Sindaco della città Aldo Alessio, che ci dice : Abbiamo ottenuto un mezzo di estremo bisogno, abbiamo aspettato parecchi mesi per averlo ma alla fine ci siamo riusciti, un mezzo che servirà a portare i bambini diversamente abili a scuola, ma che servirà anche per cure mediche sul territorio. Lo abbiamo acquistato con i contributi della città metropolitana e con fondi di bilancio comunale. Particolarmente soddisfatta l’Assessore alla Pubblica Istruzione, alla Cultura, Biblioteca. Pari Opportunità Rapporti con la Regione nonché Vicesindaco Dott.ssa Carmen Moliterno, la quale si è così espressa: Quando siamo arrivati noi alla guida della città, il comune era attrezzato solo di un pulmino. Gioia Tauro territorialmente ha una estensione enorme, ci sono 9 plessi scolastici, siamo riusciti a sistemare un secondo pulmino grazie alla mia determinazione, alla mia caparbia, siamo riusciti a sistemarlo, grazie anche e ci tengo a dirlo all’aiuto di un genitore, Salvatore Bilardi, dopo la sua inattività per oltre 5 anni. Mi era stato detto che era da buttare, oppure rottamare, la cosa piú assurda è che si pagava anche l’assicurazione. Adesso possediamo tre pulmini che anche se sono pochi, certamente passare da uno a tre c’è qualcosa di diverso. Il nuovo pulmino dispone di 25 posti, predisposto con una pedana per disabili con posto per l’accompagnatore. La stessa ci dice: Visto, che il finanziamento era diviso in due trance, dopo delle riunioni fatte con i vari dirigenti scolastici abbiamo acquistato con la rimanenza del finanziamento dispositivi elettrici che serviranno per l’istruzione di giovani studenti gioiesi.