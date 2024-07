In questi giorni si è riunita l’associazione Pro-Gioia, con l’ordine del giorno: rinnovo organi associativi; edizione della X sagra struncatura; promozione di eventi da organizzare durante il periodo invernale; varie ed eventuali.

Come sappiamo le origini della struncatura sono molto antiche, essa giunse in Calabria grazie agli amalfitani che avviarono le loro attività commerciali alla fine del 1800. La pasta stuncatura era un piatto della cucina povera, all’epoca i pastifici utilizzavano le scopature di magazzino cioè raccoglievano da terra e i residui misti di farina e crusca delle operazioni di molitura del grano, in tempi antichi è stata utilizzata anche come cibo per agli animali. Oggi divenne un piatto molto rinomato anche da chef stellati. Il sughetto soffritto (condimento) della struncatura gioiese si fa con: olio extra vergine di oliva, alici salate, peperoncino, olive nere denocciolate, spolverata di mollica abbrustolita dopo essere stata versata nel piatto.

L’Associazione Pro-Gioia è nata circa 10 anni fa, tramite una discussione di amici via social, ha lo scopo di promuovere il territorio cittadino con eventi, ma soprattutto il piatto tipico culinario della “struncatura”, conosciuto ormai in quasi tutto il Sud Italia. Dopo il Prof. Domenico Pirrotta e Agostino Angilletta, presidenti emeriti, nell’associazione subentra il nuovo presidente eletto nella persona di Luciano Mangione, con il vice presidente Piervalentino Marino e il nuovo consiglio direttivo formato da: Vittorio Savoia, Santo Bagalà, Agostino Angilletta, Vincenzo Billitteri, Francesco Cortese, Salvatore Allera, Carmelo Cappelliere.

L’associazione Pro-Gioia dunque vi da appuntamento a tutti i cittadini della Piana di Gioia Tauro, con la X SAGRA DELLA STRUNCATURA, che si terrà giorno 7 agosto P.V. dalle ore 20:30, sul lungomare gioiese, quest’anno ci sarà anche il concerto con la presenza di Cosimo Papandrea cantautore calabrese, con il patrocinico del Comune di Gioia Tauro.