Un uomo è stato ritrovato cadavere questa mattina in mare a Gioia Tauro, vicino al pontile in pietra. A dare la notizia è stata Gazzetta del Sud. A fare la scoperta, e ad avvisare le forze dell’ordine, è stato un anziano pescatore.

Il morto è un anziano, Pasquale Giacobbe. Si indaga sulle dinamiche del decesso: pare che l’uomo abbia raggiunto il luogo a bordo della sua auto, una Panda, e poi sia finito in mare forse a causa di un malore.

Sul posto sono intervenuti gli agenti del commissariato di Polizia di Gioia e la Capitaneria per ascoltare i presenti.