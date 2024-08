Gioia Tauro, Speranza: “Reperiti i fondi per rimborso acquisto libri”

Nonostante i giorni di festa patronale e un programma estivo ricco di eventi, il lavoro negli uffici del Comune di Gioia Tauro non si è arrestato.

“Come assessore alla pubblica istruzione, insieme agli uffici preposti”- afferma l’ assessore alla pubblica istruzione Domenica Speranza- “siamo riusciti a reperire i fondi che ci permettono di abbattere i tempi di attesa per l’erogazione del rimborso della spesa sostenuta per l’acquisto dei libri”.

Un rimborso immediato, quindi, che il comune sarà in grado di erogare in tempi brevi: “Abbiamo lavorato intensamente per ridurre i tempi di attesa per l’erogazione di questi rimborsi fondamentali per garantire a tutti l’esercizio del diritto allo studio” afferma l’assessore.

“Grazie alla gestione efficiente del finanziamento ottenuto, siamo lieti di annunciare che i fondi sono già disponibili in cassa comunale, consentendoci di procedere senza ritardi” conclude l’assessore Speranza nella nota.