Il Comune di Gioia Tauro, dopo una riunione operativa voluta dal Sindaco Aldo Alessio con la Croce Rossa, la Caritas Città di Gioia Tauro e le Parrocchie ed alcuni membri della Comunità Ucraina, ha deciso di predisporre un tavolo tecnico permanente che coordinerà l’accoglienza, il soccorso e l’assistenza della popolazione in fuga dalla Guerra attraverso l’istituzione di un Ufficio per l’Emergenza Ucraina presso la sede del Comune di Gioia Tauro.

L’Ufficio si occuperà di accogliere e orientare i cittadini ucraini in arrivo, assistendoli nella regolarizzazione delle posizioni personali e provvedendo alle eventuali necessità di tipo sanitario. Inoltre l’ufficio fornirà assistenza nell’inserimento scolastico dei più piccoli e alle eventuali necessità alloggiative (come l’inserimento nella rete straordinaria di accoglienza della CAS/SAl) ed eventualmente indirizzerà i cittadini ucraini in arrivo qualora avessero bisogno di beni di prima necessità come indumenti o generi alimentari .

Fondamentale è la collaborazione e il supporto della Croce Rossa Italiana – Comitato di Gioia Tauro e della Caritas di Gioia Tauro che, insieme al Comune, coordineranno l’accoglienza umanitaria dei profughi ucraini e cui rivolgiamo un sentito ringraziamento.

La solidarietà è un valore aggiunto della comunità gioiese, che sapremo sicuramente valorizzare anche durante queso difficile contesto internazionale. Lavoriamo per essere pronti ad affrontare ogni tipo di scenario di fronte ad una situazione davvero complicata ed in continua evoluzione.