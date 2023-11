Si è svolto nell’auditorium della scuola per l’infanzia e primaria “Stella Maris” di Gioia Tauro, voluta dal preside Pirrotta a cui fa capo la stessa scuola ed organizzata dal gruppo micologico “D. Gioffrè”

– Rizziconi -con presidente il Dott. Serafino Cannavò la 1° mostra micologica che per il settimo anno ha portato in esposizione la mostra itinerante.

Presenti, oltre al preside dell’Istituto scolastico ” F. Pentimalli ” ,-Prof. Domenico Pirrotta-,il presidente del gruppo micologico ” D. Gioffrè” Dott. Serafino Cannavò.

Il vice Sindaco ed assessore alla Cultura della città, Dott.ssa Carmen Moliterno ha portato i saluti del Sindaco dell’intera amministrazione comunale.

” L’iniziativa di oggi è un passo importante per fare avvicinare i ragazzi alla natura, in questo caso attraverso lo studio di funghi che come è ben noto appartengono ad un ” regno a parte ” – ha detto il vice Sindaco – la specie dei miceti sono più di un milione ; dopo il regno animale, quello minerale e quello vegetale , c’è, appunto quello dei funghi che non sono né piante ne animali e, probabilmente, anche per questo hanno un fascino particolare. Belli da ammirare e molto gustosi da consumare. Come Assessore alla Cultura sono molto soddisfatta dell’iniziativa posta in essere .Questa giornate di mostra ha entusiasmato i ragazzi dando loro la possibilità di appassionarsi ed avvicinarsi al meraviglioso mondo naturale che ci circonda.