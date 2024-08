Non un fatto accidentale ma un atto doloso quello che ha visto andare in fiamme un camper all’interno di una abitazione in via Toscanini a Gioia Tauro.

“Io e l’intera amministrazione comunale esprimiamo vicinanza alla famiglia, destinataria di un atto tanto vile quanto potenzialmente distruttivo.

Si è sfiorata la tragedia .

È nostro dovere tenere alta l’attenzione su tutto il territorio. Chiederò un incontro con il Commissario della Polizia di Stato di Gioia Tauro per richiedere un maggiore dispiegamenti di uomini e mezzi per una città più sicura.

Ho piena fiducia nelle autorità e sono certa che i malfattori verranno assicurati alla giustizia.

Incondizionata vicinanza alle vittime di questo atto spregevole persone di grande spessore umano.

Esprimiamo ferma condanna per quanto successo ed auspichiamo alla breve individuazione dei malviventi “.

Così il sindaco Avv. Simona Scarcella dopo avere appreso che l’incendio sviluppatosi all’interno del cortile di una villetta a Gioia Tauro ha matrice dolosa .