Gioia Tauro, Schiavone: “Pronti a lavorare per il bene della città “

Desidero esprimere le mie congratulazioni al nuovo Sindaco di Gioia Tauro, Simona Scarcella, per la sua vittoria netta e incontestabile. La città ha scelto con chiarezza e rispetto pienamente la volontà degli elettori.

Ringrazio tutti i candidati di Alleanza Gioiese e Tradizione e Innovazione per il loro impegno, che ci ha permesso di raggiungere il ragguardevole risultato del 18% delle preferenze. Un sincero grazie va a tutti i nostri elettori, che hanno creduto e sostenuto il nostro progetto anche dopo l’apparentamento con Mariella Russo.

Sono convinto di aver fatto le scelte giuste e di aver affrontato questa sfida politica con abnegazione, sacrificio personale e passione. Abbiamo lavorato con testa e cuore per costruire un’alternativa di governo che ora dovrà crescere, partendo dall’analisi degli errori commessi e affrontandoli con consapevolezza e umiltà. Guardiamo sempre avanti, sereni e con il sorriso.

Il nostro impegno è quello di far prendere forma e sostanza a un’opposizione viva, analitica e costruttiva, in ogni caso mai preconcetta, sia nell’assise civica che fuori. Con onestà, rispetto e determinazione, lavoreremo per il bene di Gioia Tauro e dei suoi cittadini.

Un ringraziamento speciale va alla Preside Russo per aver voluto il nostro sostegno al ballottaggio, facendo una scelta difficile ma allo stesso tempo trasparente e coraggiosa, contribuendo insieme a noi a scrivere una pagina di politica nuova per Gioia Tauro.

Tuttavia è indiscutibile che la città abbia scelto Simona Scarcella come nuovo Sindaco. Auguri sinceri a Lei e a tutta Gioia Tauro per un futuro prospero e sereno. La crescita di una città e del suo territorio si basa anche sul confronto; Gioia Tauro necessita di coesione sociale per affrontare e superare le criticità che la attanagliano da tempo.

Mi auguro che, da posizioni opposte, il dialogo all’interno del Consiglio Comunale avvenga con la massima onestà e trasparenza, nel rispetto delle persone, delle idee e dei contenuti.

Rosario Schiavone