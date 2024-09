Questa mattina, un imprevisto mi ha impedito di partecipare alla manifestazione di sostegno ai diportisti gioiesi, a cui è stato chiesto di sgombrare le loro imbarcazioni dallo specchio d’acqua entro la giornata odierna ed a cui, su invito del Sindaco avevamo dato la nostra adesione.

Alleanza Gioiese esprime piena solidarietà ai diportisti e si impegna a promuovere con ogni azione le ragioni del diporto, troppo spesso sacrificate a favore dell’esclusività del transhipment.

Riteniamo che in una struttura portuale grande e strategica come la nostra ci sia spazio per una pluralità di attività. Il transhipment è stato e continua ad essere un motore fondamentale per lo sviluppo economico e occupazionale del territorio. Ha portato riconoscimenti internazionali e successi economici che hanno fatto del nostro porto un hub di primaria importanza globale.

Tuttavia, siamo convinti che il porto possa essere una risorsa anche per altre attività legate al mare ed alla marineria: Pesca, Cantieristica, Diporto, turismo nautico, settori in crescita che hanno enormi potenzialità e possono contribuire significativamente all’economia locale. Queste attività, se integrate armoniosamente, possono convivere con il transhipment, creando un sistema portuale polifunzionale capace di valorizzare il nostro territorio sotto molteplici aspetti.

Le battaglie di civiltà, di progresso, di giustizia sociale non hanno colore politico, e saremo sempre pronti a scendere in campo a fianco di qualunque amministrazione pur di difenderle.

Il nostro obiettivo non è limitare o ostacolare il transhipment, ma piuttosto favorire una convivenza naturale e proficua tra il settore mercantile e le attività legate al diporto e al turismo nautico. Crediamo che questa visione di polifunzionalità possa non solo preservare le tradizioni marinare locali, ma anche generare nuove opportunità economiche e occupazionali per la comunità, senza compromettere i grandi successi raggiunti nel settore del transhipment.

Il nostro appello è, dunque, per una gestione portuale che favorisca la coesistenza delle attività mercantili con il diporto e le altre tradizioni legate al mare, per restituire al nostro territorio la sua identità.

Siamo a sostegno dei Diportisti e quindi della città.

Come sempre Gioia Tauro prima di tutto.

Rosario Schiavone

Laboratorio politico Alleanza Gioiese