Il Gruppo Teatrale Gioiese “Giangurgolo” torna operativo con il rinnovo delle cariche relative al triennio 2022/2025. Le elezioni, svoltesi nell’assemblea dei soci del 3 settembre, hanno portato alla nomina del nuovo Consiglio Direttivo e del nuovo Presidente, l’avvocato e scrittrice gioiese Annamaria Calderazzo.

“È per me un grandissimo privilegio – ha dichiarato la Calderazzo – essere stata scelta per guidare l’Associazione nella quale tanti anni fa ho mosso i miei primi passi. L’unico modo per dimostrare che la fiducia dei soci è stata ben riposta è quello di mettere tutto il mio impegno al servizio del Giangurgolo. Il Gruppo Teatrale Gioiese ha un glorioso passato e, pur avendo attraversato un momento di minore visibilità, non si è spento: è giusto che adesso il Giangurgolo continui ad essere ciò che è sempre stato, ossia una delle realtà collettive socio-culturali più belle della nostra Città. Per questo motivo – ha concluso – già nei prossimi giorni ci muoveremo per mettere in scena una nuova Commedia in vernacolo e programmare numerose iniziative che riportino il Teatro di via Piccola Velocità al centro di Gioia Tauro”.

Affiancheranno la Presidente, il Segretario-Tesoriere Antonio Calarco, i Consiglieri delegati alle Relazioni Esterne Michele Gambardella e Nella De Vivo – che curerà anche la Gestione della Sede – e la Consigliera Carmen Orso.

La direzione artistica è stata co-affidata a Carmen Orso ed Antonio Calarco, mentre la Commissione Eventi sarà guidata da Nicola Orso e Laura Pirrò.