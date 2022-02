DI CLEMENTE CORVO

In occasione della partita di domenica prossima della Gioiese che disputerà contro la Ravagnese, allo stadio Polivalente , Pasquale Stanganelli di Gioia Tauro, ci saremmo dovuti soffermare per evidenziare non solo l’ attuale e meritatissimo PRIMATO in classifica della squadra Viola, ma le grandi soddisfazioni che questa squadra sta fornendo all’intera città. Invece dobbiamo per forza di cronaca soffermarci alla subentrata limitazione di presenze allo stadio a soli 200 persone. Lo stadio di Gioia Tauro, ideato, costruito, messo in essere per contenere oltre 7000 persone, secondo sicuramente solo allo stadio Oreste Granillo di Reggio Calabria, paradossalmente è omologato per la presenza di 99 persone. Nell’occasione vista la delicata partita che la Gioiese dovrà giocare domenica per mantenere il primato in classifica, la presenza degli spettatori viene ampliata a 200 persone, grazie ad un intervento di responsabilità assuntosi dall’ufficio tecnico della città. Questo che potrebbe sembrare un contentino, ma con tutto il rispetto nei confronti dei dirigenti dell’ufficio tecnico è semplicemente una vergogna. Basti ricordare negli anni passati quando la Reggina si trovava in Serie A e trovandosi più o meno nelle situazioni attuali della Gioiese, i vertici supremi amministrativi del comune di Reggio Calabria si assumevano volta per volta le responsabilità per consentire la massima capienza allo stadio. Ci si viene da chiedersi, ma come mai una struttura così bella che può contenere oltre 7000 persone a tutt’oggi è omologata a solo 99 persone? E poi come mai proprio 99 persone? Se la Tribuna non è idonea a contenere il massimo della sua capienza come mai negli anni passati gli è stata ancorata una copertura ( tra l’altro splendida) utilissima per salvaguardare i tifosi dalle varie intemperie? Come mai negli anni scorsi quando la Gioiese si é trovata a disputare il campionato di Serie D la Tribuna era sempre piena? Ci sono stati tra l’altro incontri, dove la capacità del limite di capienza veniva sconfinata solo dai tifosi ospiti. Cos’è cambiato in negativo ad oggi ? Certamente il primato in classifica della Gioiese, il ritorno a giocare sul proprio campo, la grande passione dei tifosi al seguito della squadra, ha messo in risalto lacune madornali. Qui non c’è più da parlare di maggioranza di minoranza qui c’è semplicemente da evidenziare l’assenza completa della politica locale. E pensare che l’amministrazione appena insediata aveva dato attenzione a questa vicenda, ma come al solito l’indifferenza l’ha fatta da padrona. Per domenica prossima la squadra della città di Gioia Tauro necessità di avere il suo pubblico al gran completo ed è doveroso che i vertici del Comune di Gioia Tauro si assumono delle responsabilità per permettere a tutta la popolazione di essere presente e vicina ai propri beniamini. Basti pensare che nella scorsa partita interna contro lo Sporting Catanzaro è stato lo stesso pubblico in un momento delicato dell’incontro a dare una mano d’aiuto ai ragazzi in campo, nella circostanza è stato lo stesso pubblico ad aver contribuito a far vincere la squadra. Scendere in politica, amministrare la cosa pubblica, si sa benissimo , occorrono delle responsabilità . Se non si riesce ad immedesimarsi nelle responsabilità che si vengono ad assume nell’ amministrare la cosa pubblica è meglio restare fuori dalla politica.

Il Co – Presidente della Gioiese, Nicola Pulimeni, ha così commentato la notizia ricevuta della limitazione di posti al “P. Stanganelli”: «Non è concepibile che, ancora oggi, nel 2022, un impianto come quello del Polivalente, sulla carta da almeno 7000 posti, che non presenta particolari problemi di carattere strutturale non possa contenere il pubblico. Anche in passato ci sono stati gli stessi problemi e quasi sempre il Primo Cittadino si è assunto la responsabilità di far aumentare la capienza almeno a 500 spettatori. Oggi, con una compagine che sta lottando per vincere il campionato, con l’entusiasmo che si è generato intorno ad essa, ci sarebbe la necessità quantomeno di poter riempire la tribuna coperta di recente ristrutturazione. Ad oggi, però, solo grazie al dirigente dell’ufficio tecnico che si è assunto la responsabilità, la capienza è limitata a 200 spettatori e di più non ne potremo fare entrare». In riferimento alla limitata capienza di spettatori per la gara tra la Gioiese e la Ravagnese il super tifoso Viola Professor CARMELO FASANARO, già TECNICO COMUNALE ed ex DIRIGENTE DEL SERVIZIO IMPIANTI SPORTIVI CONI – FIGC, sempre vicino alla Gioiese, stupito da tali limitazioni di capienza allo stadio Polivalente di Gioia Tauro per l ‘ importantissima gara di domenica prossima tra la Gioiese e la Ravagnese si é cosí espresso : ” Ho letto il comunicato stampa del Co-Presidente della Gioiese, Nicola Pulimeni, non riesco a capire assolutamente tale provvedimento,

in quanto si potrebbe dare acceso presso la Tribuna coperta con un limite non superiore a 200 spettatori (Non male per garantire una la sicurezza di una porzione area coperta destinata al pubblico).

Ritengo altresì che restano abbondantemente disponibili ampi spazi delle restanti e già omologate gradinate poste a ridosso della tribuna coperta, nonché parterre, curva ed il restante tratto di gradinata (lato Prov x Rizziconi).

Per cui è da ritenere che con le dovute cautele e prescrizioni nelle aree sopra citate anche se prive di copertura ci siano tutte le condizioni per destinarle al pubblico, aumentando notevolmente così la possibilità ad un numero maggiore di spettatori poiché la ” capienza” lo consente abbondantemente, ovviamente con il buonsenso dei possibili spettatori e nel rispetto delle distante di sicurezza tra gli stessi.

Resta adesso al Co – Presidente dell’ A. C. Gioiese Nicola Pulimeni a tutta la dirigenza Viola, ed I’m particolare al Sindaco ed agli organi competenti in materia, valutare questa mia proposta, necessaria per non privare GLI SPORTIVI VIOLA ad assistere allo spettacolo calcistico ed incoraggiare la gloriosa squadra del cuore per farla rientrare nel cerchio , un gradino più alto del calcio dilettantistico. TUTTI UNITI PER VINCERE IL CAMPIONATO

Forza Gi💜iese…alziamo il coro🎼 Il GIOITANO PAURA NON NE HA …

VAM⚽S VIOLA ❤️