Gioia Tauro, Pubblicizzavano la vendita on line di mezzi agricoli a prezzi vantaggiosi, fingendosi dipendenti di un’impresa di costruzioni, tre denunce per truffa La vittima, nel denunciare quanto accaduto, ha raccontato di essere stata tratta in inganno da un annuncio pubblicato sul web, pubblicato da tre fantomatici dipendenti di un’impresa di costruzioni del nord Italia che, sotto falso nome, pubblicizzavano la vendita di mezzi agricoli a prezzi vantaggiosi