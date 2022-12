L’Avviso del Comune di Gioia Tauro

Nella notte, a causa delle avverse condizioni meteo, si è verificato un guasto al serbatoio Petrace 1 di Sorical. I tecnici sono già a lavoro per riparare il guasto.

Sorical SpA ci ha comunicato che la fornitura e/o pressione dell’acqua potrebbe non essere erogato con regolarità

Si tratta di un evento imprevisto e imprevedibile. Ci scusiamo per il disagio.