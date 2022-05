Primo premio nazionale Miur-IMI “Il sole per amico” per gli studenti dell’Istituto PaoloVI – Campanella nell’ambito del progetto bandito dal ministero dell’Istruzione, in collaborazione con l’Intergruppo melanoma italiano. La cerimonia di premiazione si è tenuta in videoconferenza, presso l’aula consiliare del Comune, gremita di studenti, docenti, genitori e autorità civili militari e religiose. Dopo la presentazione del video premiato dal titolo “Informazione… una luce per non rimanere “sole””, il dirigente scolastico Mariarosaria Russo ha salutato i relatori, in primis i Sottosegretari di Stato on. Barbara Floridia, per il Miur e il senatore Pierpaolo Sileri per il ministero della Salute; l’amministratore delegato UniSalute Gruppo Unipol, Giovanna Gigliotti; la prof.ssa Costanza Cipullo per la Direzione generale per lo studente, l’integrazione e la partecipazione del Miur; lo staff della presidenza dell’IMI (intergruppo melanoma italiano) evidenziando che la cerimonia di premiazione si stava svolgendo presso l’aula consiliare alla presenza del sindaco Aldo Alessio, il quale, visibilmente emozionato, nel suo intervento ha esaltato lo straordinario lavoro della scuola, a testimonianza di quanta sinergia ci sia stata tra il mondo della scuola e le istituzioni in quest’anno scolastico. Istituzioni che quotidianamente incoraggiano e sollecitano tutte le iniziative dei giovani studenti finalizzate alla loro formazione culturale, umana e civile tesa a costruire nuove conoscenze e ad educarli a divenire cittadini responsabili e consapevoli. La preside nel suo articolato intervento ha ribadito che maggio è tradizionalmente il mese della prevenzione dei tumori cutanei sottolineando quanto sia importante, in vista dell’imminente estate, conoscere le regole di una corretta esposizione al sole per minimizzare il rischio di sviluppare il melanoma, una delle neoplasie più temute e più diffuse tra i giovanissimi nella Piana di Gioia Tauro, ritenendo fondamentale sottoporsi agli screening per una diagnosi precoce. Pertanto, gli studenti e i docenti hanno partecipato con grande entusiasmo al concorso del Miur per contribuire alla campagna di sensibilizzazione e di educazione al rispetto del proprio corpo, alla prevenzione e all’educazione alla salute. Il bando richiedeva una declinazione grafico-artistica accattivante per veicolare il messaggio di prevenzione e di consapevolezza dei rischi di una scorretta esposizione al sole e gli studenti Nadia Bruno, Rosaria Deraco, Bernadette Stancanelli, Fatima Pellegrino, Sara Bruno e Martina Palumbo, coordinati dalla prof.ssa Maria Celeste, hanno colto nel segno perfettamente. “Dunque -ha chiosato la preside- l’informazione è una luce per non rimanere “sole””. (d.l.)