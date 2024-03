Il Rotary Club e l’associazione culturale Kairos, presso la sala “Le Cisterne” di Gioia Tauro, gremita per l’occasione, in data 15 marzo 2024 hanno presentato il libro “Comu diciva me nonnu” di Toto Castellano, una raccolta di 5000 detti, proverbi e motti calabresi. La manifestazione è stata introdotta con l’intervento dei presidenti delle associazioni che hanno organizzato l’evento. L’avv. Domenico Infantino (Presidente Rotary Club) ha esordito asserendo come . La Prof. Milena Marvasi (Presidente Kairos) ha puntualizzato l’importanza del dialetto per mantenere viva la nostra storia e favorire tra le nuove generazioni il senso di appartenenza ad essa, lanciando anche un grido di allarme accorato sul triste fenomeno della emigrazione dei giovani dalla nostra terra. A seguire, con il suo intervento il Sindaco Capitano di Lungo Corso Aldo Alessio ha manifestato apprezzamento per l’attività svolta dai club service e gratitudine all’autore del libro per lo sforzo effettuato per mantenere vivo un patrimonio di conoscenze e massime della tradizione che altrimenti rischiava di disperdersi. Nel corso della manifestazione la musicista Irina Miranova Chorna ha eseguito alcuni brani del repertorio classico al piano, riscuotendo il grande apprezzamento del pubblico. Il giornalista Giuseppe Toscano, con garbo ironia e navigata competenza, creando un clima molto familiare, ha dialogato in maniera serrata e diretta con l’autore del libro, il quale ultimo ha spiegato la genesi dell’opera, le difficoltà incontrate con le diverse “parlate” dialettali ed ha evidenziato come i proverbi e le massime contenute nella raccolta affrontino i temi principali della esistenza umana: la famiglia, l’amore, l’amicizia, il lavoro, il fato, la fede. La socia Kairos Rosamaria Sciarrone ha letto in maniera ineccepibile alcuni proverbi contenuti nel libro con la spiegazione del loro significato. Il Prof. Marcello Anastasi, con il suo intervento, ha spiegato la rilevanza culturale del dialetto, denunciando tuttavia lo scarso interesse verso tale idioma da parte delle istituzioni. Ciò, ad avviso del Prof. Anastasi, permette ancor di più di cogliere il rilievo del libro di Antonio Castellano, con l’auspicio che trattasi di una delle tante iniziative finalizzate a tal fine.

L’On.le Angela Napoli, socia onoraria Kairos, nel suo intervento ha espresso piena condivisione sul valore attribuito al dialetto e sulla funzione rasserenante e pedagogica dei proverbi.

Da ultimo è intervenuto il Cav. Gaetano Vaccari, in rappresentanza del Governatore del distretto Rotary 2102 Dott. Franco Petrolo, il quale ha espresso molta gioia e soddisfazione per l’evento, dal momento che la valorizzazione della storia e delle tradizioni dei territori rappresenta una fondamentale missione rotariana.