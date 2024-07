Nella splendida cornice di Villa Caleo a Gioia Tauro , si è svolto il prestigioso “Premio Calabria che Lavora 2024”, un evento dedicato a celebrare le Eccellenze calabresi che si distinguono per non estinguersi. Giunto alla sua Ventitreesima edizione, presieduta da Anna Patania e Giulio Buccinà, con l’apporto fondamentale di Franco Buccinà.

A individuare le figure che meglio esportano il marchio positivo della Calabria, è stato un comitato presieduto dal premio Nobel Jang Ling e da Francesco Cianciarelli, docente di enogastronomia presso l’Università di Teramo, supportati da altre personalità, come Natale Princi, che è anche il proprietario della meravigliosa location in cui si è svolto l’evento.

La manifestazione ha riunito imprenditori, artisti e professionisti che, con il loro Impegno e talento, contribuiscono a valorizzare il territorio calabrese e a promuovere una cultura di eccellenza e innovazione. Tra i premiati di questa edizione, un riconoscimento speciale è stato conferito a Carmelita Caruso, insignita del titolo di “Pittrice Calabrese dell’Anno”. L’artista, nota per le sue opere che catturano l’essenza e la bellezza della Calabria, ha saputo conquistare il pubblico e la critica con il suo stile unico e la sua straordinaria capacità espressiva.

Carmelita Caruso, originaria di Taurianova , ha dedicato la sua carriera a esplorare e rappresentare le tradizioni, i paesaggi e le storie della sua terra natale. Le sue tele,

ricche di colori vivaci e dettagli accurati, raccontano la Calabria con uno sguardo contemporaneo, mantenendo viva la memoria del passato e proiettandosi verso il futuro.

La cerimonia, ospitata nella maestosa Villa Caleo, ha visto la partecipazione di numerosi ospiti illustri, tra cui rappresentanti delle istituzioni locali, esponenti del mondo culturale e imprenditoriale. Durante la serata, sono stati premiati anche altri calabresi illustri, che si sono distinti nei rispettivi campi per il loro contributo significativo alla crescita e allo sviluppo della regione. Nel ricevere il premio, Carmelita Caruso ha espresso la sua gratitudine: “Questo Riconoscimento è per me un grande onore. La mia arte è un omaggio alla Calabria,

alla sua storia e alla sua gente. Dedico questo premio a tutti coloro che, come me, lavorano ogni giorno per far emergere il meglio della nostra terra”. Il “Premio Calabria che Lavora” non è solo un’occasione per celebrare i successi Individuali, ma anche un momento di riflessione collettiva sul potenziale della regione. La Calabria, con le sue ricchezze naturali e culturali, è una fonte inesauribile di ispirazione e opportunità. Eventi come questo dimostrano come, attraverso l’impegno e la passione, sia possibile costruire un futuro prospero e sostenibile per

le nuove generazioni. L’edizione 2024 del premio ha ribadito l’importanza di riconoscere e valorizzare le eccellenze calabresi, evidenziando storie di successo che possono fungere da

modello per tutti coloro che aspirano a realizzare i propri sogni nella terra che amano. In conclusione, la serata a Villa Caleo è stata un tributo alla Calabria e alla sua capacità di generare talenti straordinari come Carmelita Caruso, la cui arte continuerà a ispirare e a raccontare la bellezza di una regione che, con orgoglio, guarda avanti senza mai dimenticare le proprie radici.