Di Clemente Corvo

Il Comitato “In Movimento” di Gioia Tauro esprime il proprio profondo dispiacere per lo stato di degrado e incuria in cui versa Piazzetta Eranova. I bidoni sono abbandonati in mezzo alla piazza, montagne di sporcizia e rami vecchi accatastati sulla strada adiacente, tutti gli splendidi alberi d’alto fusto tagliati dall’amministrazione comunale, cumuli di spazzatura e sporcizia sparsa su tutta la piazza.

“È evidente il degrado, l’incuria e la mancanza di cura del verde pubblico nel quartiere Eranova. Le piante e l’erba crescono in modo incontrollato e si può notare nessuna manutenzione del verde da anni ed anni se non il taglio radicale ed alla radice di tutti gli alberi di alto fusto che ivi insistevano come se il problema fossero gli alberi.

“Un triste scenario di degrado, abbandono e incuria in cui versano non solo le periferie ma anche gli angoli più frequentati del centro urbano. Una condizione di inaccettabile decadimento che mortifica l’intera comunità a cui l’amministrazione comunale si era presentata come espressione del cambiamento, ma la situazione attuale di degrado e incuria dimostra che non ha mantenuto le promesse fatte ai cittadini.

Il risultato è un ambiente insalubre e poco sicuro, che mortifica la comunità e rende difficile la vita dei cittadini.

Il Comitato “In Movimento” chiede all’amministrazione comunale di intervenire per risolvere la situazione di degrado del quartiere Eranova e migliorare la qualità della vita in quel quartiere.

” Siamo disponibili a collaborare con l’amministrazione comunale per trovare soluzioni sostenibili e migliorare la qualità della vita nel quartiere Eranova e “chiediamo a tutti i cittadini di collaborare con noi per rendere la nostra città più bella e vivibile.” Insieme possiamo rendere la città più pulita e accogliente.

Comitato “In Movimento” di Gioia Tauro