Di CLEMENTE CORVO

Ogni anno il primo weekend di Maggio si celebra il “Pilates Day” e in tutto il mondo vengono organizzate iniziative volte ad accrescere la conoscenza delle caratteristiche e dei benefici di questo fantastico metodo.

Quest’anno il centro olistico Body & Mind di Gioia Tauro ha deciso di omaggiare il “Pilates Day” in modo speciale: una lezione di pilates nella splendida location di Iru Sushi Bar in contrada Scinà presso la tonnara di Palmi, seguita da un aperitivo da degustare insieme a bordo piscina.

L’evento è stato organizzato e guidato interamente dalla presidente Nancy Tomasello, laureata in Scienze motorie, istruttrice di pilates e maestra di yoga.

L’evento è andato subito sold out e ha riscosso un enorme successo non solo tra gli amanti della disciplina ma anche tra chi si interfacciava per la prima volta con il metodo.

Ormai da diversi anni Nancy Tomasello promuove iniziative di questo tipo per sensibilizzare la popolazione della piana verso le suddette discipline e con questa giornata si apre la stagione degli eventi outdoor. Ne seguiranno altri con date ancora da definire.

Non dimentichiamo che il metodo Pilates “sviluppa il corpo uniformemente, corregge la postura, ripristina la vitalità, rinvigorisce la mente, eleva lo spirito” ed è adatto a tutti.