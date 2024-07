Di Clemente Corvo

Nasce la nuova giunta del sindaco di Gioia Tauro, Simona Scarcella. Come ampiamente anticipato non ci sono state sorprese, le caselle di assessore, sono ad appannaggio dei candidati al consiglio comunale. Il vice sindaco è Toto’ Parrello, gli assessori Petrelli, Speranza, Romeo e Guerrisi, il sindaco si trattiene le seguenti deleghe: bilancio, corap, gestione via Ciambra e via Asmara. Delega fuori giunta a Giovanni Cedro Con delega al porto.

delega fuori giunta a Mariangela Giovinazzo politiche sociali

Delega fuori Giunta alla dottoressa Giusy Magno alla sanità. Delega fuori giunta arredo e decoro Urbano a Fabio Pioli. Per la presidenza del consiglio comunale la scelta è ricaduta sul candidato a consigliere comunale più votato Giulio Ranieri.