Condanniamo con forza l’intervento russo in Ucraina, che viola l’integrità territoriale e il diritto internazionale, che mina la pace e la stabilità in Europa. Sentiamo il bisogno di essere vicini al popolo ucraino oggetto di violenze e soprusi.

Il Comune di Gioia Tauro, l’Ass. Città degli Ulivi, l’Ass. Libera contro le mafie – Piana di Gioia Tauro, CGIL Piana di Gioia Tauro, CISL Reggio Calabria, UIL Reggio Calabria, ribadiscono ancora la propria contrarietà ad ogni intervento militare e la necessità di trovare soluzioni politiche negoziate che portino alla pace.

Promuoviamo, per ribadire gli ideali di pace per l’Europa e condannare ogni gesto di violenza, un’iniziativa pubblica che si terrà sabato 26 febbraio in Piazza Duomo, Gioia Tauro a partire dalle ore 10.30 e invitiamo tutte le associazioni e i cittadini per dire NO alla Guerra e a ogni forma di conflitto armato e dire SI alla pace, alla cooperazione, alla libertà dei popoli e delle nazioni nel pieno rispetto delle norme di diritto internazionale.

Comune di Gioia Tauro

Ass. Città degli Ulivi

Ass. Libera contro le mafie – Piana di Gioia Tauro

CGIL Piana di Gioia Tauro

CISL Reggio Calabria

UIL Reggio Calabria