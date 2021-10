Deliberato il lutto cittadino per la giornata di oggi, 27 Ottobre 2021, in concomitanza alla giornata delle esequie del nostro concittadino Giovanni Manfrici, il cordoglio di questa Amministrazione e della Città di Gioia Tauro per il luttuoso evento e le modalità assurde con le quali si è verificato, ad abiura dell’insensata gestione di una sanità che non è in grado di assicurare agli utenti del territorio la sacrosanta e legittima assistenza di cui bisognano.