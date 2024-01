Gioia Tauro, luci spente e promesse mancate: il mistero di Via Ugo La Malfa

di Clemente Corvo

GIOIA TAURO – È un corso di misteri quello che avvolge Via Ugo La Malfa, dove l’oscurità regna sovrana nonostante le assicurazioni di intervento. I residenti, stanchi di vivere in un tratto di strada dimenticato dalla luce pubblica, si chiedono quale realtà si nasconda dietro le email di EnelSole che annunciano soluzioni mai materializzatesi. Dopo ogni segnalazione, l’ente garantisce per iscritto la risoluzione del problema, ma il buio imperante smentisce ogni dichiarazione.

La situazione getta ombre non solo sulla strada ma anche sulla gestione e sulle comunicazioni dell’ente preposto. Chi mente ai cittadini di Gioia Tauro? Perché le rassicurazioni si dissolvono come la luce nelle strade non illuminate?

L’amministrazione comunale, legata da contratto a EnelSole, si trova ora sotto i riflettori, chiamata a rispondere di questa discrepanza tra parole e fatti. I cittadini, giustamente indignati, pretendono risposte e, soprattutto, una soluzione immediata che restituisca loro il diritto alla sicurezza e alla normalità della vita quotidiana, diritti che l’oscurità sembra voler loro negare.

L’immagine allegata, più eloquente di qualsiasi rapporto, cattura l’essenza del problema: una via che giace nell’ombra, simbolo di una promessa di luce ancora non mantenuta.

Di fronte a questa realtà, ci impegniamo a illuminare non solo le strade ma anche le verità nascoste, perché è solo attraverso la chiarezza e la trasparenza che si può sperare in un domani più luminoso per tutti i cittadini di Gioia Tauro.