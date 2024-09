“Quest’anno, per la prima volta, abbiamo il piacere e l’emozione di poter inaugurare l’inizio dell’anno scolastico con voi: a tutti gli studenti rivolgiamo le nostre speranze perché il nuovo anno scolastico rappresenti il primo passo di un percorso di crescita che li renda capaci di affrontare le sfide del domani”.

In una nota l’assessore alla pubblica istruzione del comune di Gioia Tauro, Prof.ssa Domenica Speranza, si rivolge agli alunni che si accingono ad iniziare oggi un nuovo anno scolastico, con l’augurio che “tra i banchi di scuola possano formarsi cittadini sempre più preparati e consapevoli, perché la scuola non è solo un luogo di studio e apprendimento, ma uno spazio di incontro, di relazione e di scoperta”.

“Da parte dell’amministrazione Scarcella, già dai primi giorni dall’insediamento, la priorità era garantire servizi agli studenti e alle famiglie: nei giorni scorsi sono stati consegnati, con estrema puntualità e direttamente ai vari plessi delle scuole primarie, i libri di testo per l’anno scolastico in corso, nonostante l’amministrazione si sia insediata a fine giugno, quando generalmente tali adempimenti sono già espletati.

Questa mattina, all’entrata in classe, gli alunni hanno trovato sui loro banchi i libri scolastici” afferma l’assessore Speranza.

“Non solo. Dal primo giorno di scuola sarà assicurato il servizio di trasporto scolastico per tutte le famiglie che ne hanno fatto richiesta attraverso i quattro mezzi attualmente a disposizione, in attesa della consegna di un nuovo scuolabus, acquistato tempestivamente nei primi mesi dall’amministrazione Scarcella, che sarà consegnato nel mese di ottobre” anticipa Speranza.

“Anche per le scuole secondarie di primo e di secondo livello, l’ amministrazione comunale ha già intercettato i fondi, già nelle casse comunali, pronti per essere attribuiti alle famiglie che hanno fatto richiesta del rimborso per l’acquisto dei libri: un atto dovuto nei confronti delle famiglie, a sostegno dell’inclusione e della formazione scolastica, perché sia garantito a tutti il diritto allo studio” conclude l’assessore Speranza.