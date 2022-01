Di Clemente Corvo

In riferimento alla nota pubblicata ieri, relativa al disastroso stato in cui versano le strade della città di Gioia Tauro ed alla inesistente segnaletica stradale che tanto servirebbe ad impartire regole, segnalazioni di pericolo e dare indicazione per muoversi sulla strada in sicurezza, abbiamo avuto un immediato intervento da parte dell’ Assessore alla Viabilità dello stesso Comune Dott. Andrea Macino, il quale con una nota si è così espresso : Così come programmato dall’amministrazione è in corso d’opera un intervento di realizzazione di tratti di pavimentazione stradale ( iniziati in data 23 12 2021 e che ricomincerà subito dopo l’Epifania) a cura della ditta Alessi Costruzioni SRL, che riguardano anche via Toscanini. La stessa manutenzione della segnaletica, così come programmato dall’ente avverrà nei prossimi giorni a cura della ditta Sì Strada e riguarda diversi incroci, tra cui via Toscanini. Per quanto riguarda l’alta velocità in via Toscanini verranno effettuati controlli elettronici della velocità i controlli sono già in corso presso la SP1 e la SS 18, dove sono stati elevati 340 verbali per eccessiva velocità, con relative sanzioni ai sensi del Codice della Strada. Allo stesso abbiamo chiesto: ” le famose strisce pedonali sulla strada SP1 ed SS18 programmate dall’ anno scorso, a ridosso di Chiese ed attività Commerciali quando verranno fatte” ? Anche quelle, ci ha risposto, verranno eseguite subito dopo l’epifania. Un’interrogazione in merito, tra l’altro, è stata fatta dalla capogruppo Dema Dott. Adriana Vasta, Consigliera Comunale di maggioranza, la quale ha messo in evidenza per l’appunto la pericolosità nel percorrere la via Toscanini, ed ha chiesto alla sua stessa amministrazione di intervenire per la messa in sicurezza di tutto il suddetto tratto stradale, che ogni giorno viene percorso da migliaia di auto. La stessa, nonostante le ripetute richieste fatte all’ Ente non riesce a comprendere il perché siano stati spesi circa € 17. 000 in arredo urbano, panchine destinate lungo tutta la via Roma, che sarebbero invece potuti servire alla messa in sicurezza della strada. Nella stessa interrogazione la Consigliera Vasta chiede allo stesso Assessore preposto alla Viabilità, quali provvedimenti intende adottare per risolvere definitivamente questo annoso problema e di indicarne i tempi interrogazione inserita Tra l’altro nell’ordine del giorno del Consiglio Comunale del 29 dicembre scorso. Ma noi siamo certi che visto l’immediato intervento chiarificatore da parte dell’assessore Macino , che subito dopo la prossima Epifania, la città viene messa in sicurezza. Non ci sono certamente le sanzioni, che possono risolvere le insidie e le pericolosità dovute al degrado stradale ed alla mancata segnaletica. Le sanzioni dovrebbero essere applicate dopo aver messo in atto delle regole, altrimenti è come dire dopo il danno la beffa!