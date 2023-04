L’Amministrazione comunale esprime gratitudine e incondizionato plauso alla brillante operazione antinquinamento condotta dalla Procura della Repubblica di Palmi, dalla Capitaneria di Porto e dalla Guardia di Finanza di Gioia Tauro, di concerto con gli amministratori che gestiscono positivamente e brillantemente l’impianto di depurazione della Iam, per il sequestro di 87 mila litri di liquidi contaminati da miscele di idrocarburi che sono state preventivamente intercettati e sequestrati nell’impianto di depurazione precedentemente riversate nelle fognature ed evitando che finissero sversate a mare inquinando l’intero ecosistema. Un ringraziamento ai gestori della Iam che con competenza e professionalità hanno dimostrato di saper gestire situazioni complesse e che con diverse note ufficiali ci hanno preventivamente informato sugli accertamenti in corso e sulle azioni intraprese. Questa forma di collaborazione ha indotto l’amministrazione comunale ad una più assidua vigilanza, attraverso il corpo di polizia locale e all’ufficio tecnico comunale, attraverso il costante monitoraggio di tutti i nostri collettori della rete fognaria cittadina alla Iam, senza rilevare nessuna traccia di presenza di idrocarburi. Questa concertazione e sinergia tra i diversi livelli istituzionali è la strada maestra da seguire per contrastare sempre con maggiore efficacia ed efficienza qualsiasi azione di inquinamento del suolo, delle acque, dei fiumi e del mare che rappresentano le nostre più grandi risorse. Sul versante antinquinamento invitiamo infine i cittadini a una maggiore collaborazione con le istituzioni affinchè possiamo tutti meglio prevenire e contrastare qualsiasi forma di inquinamento del territorio, dei fiumi e del mare a tutela della salute pubblica.

Il Sindaco

Aldo Alessio