L’Amministrazione Comunale fa il punto sull’attività dei primi sei mesi dal suo insediamento .Scarcella di governo del Sindaco Avvi. Simona Scarcella .

E’ una nota informativa molto importante, una comunicazione diretta ; segno di grande attenzione e rispetto nei confronti di tutti i che hanno riconosciuto fiducia ad una squadra che sta operando incessantemente per ricambiare il rapporto di stima instaurato con la comunità.

Il primo elemento che il sindaco Scarcella intende rimarcare è la ripresa di un rapporto di comunicazione attiva , importante segno di legame con tutta quanta la comunità, rapporto interrotto bruscamente per anni e in assenza del quale il tessuto sociale del territorio aveva risentito di un decadimento significativo ed evidente.

“Al nostro insediamento abbiamo trovato un bilancio già approvato che prevedeva zero risorse per la raccolta differenziata, zero risorse per le attività di bonifica ambientale, enormi criticità nella predisposizione di un piano di dotazione organica di un comune sottodimensionato e con gravissime criticità nella organizzazione dei servizi. In queste condizioni abbiamo operato realizzando una serie di attività che noi riteniamo frutto di un lavoro costante che è sotto gli occhi di tutti.

Con gli stessi mezzi e con le stesse risorse abbiamo ottimizzato il sistema di gestione del verde e di pulizia delle strade. L’assessore all’ambiente ha avviato un percorso di comunicazione costante e quotidiana con tutti quanti cittadini che sono informati giorno dopo giorno delle iniziative che vengono assunte dell’ente in questi settori strategici e così importanti. Ma al di là di questo , sono tanti gli interventi che abbiamo realizzato:

Siamo ripartiti dagli uffici assumendo a tempo indeterminato tre unità di polizia locale, organizzando i turni di reperibilità che fino al 27 luglio erano inesistenti, stipulando un protocollo con l’azienda Calabria verde finalizzato alla messa in sicurezza del fiume budello, anche attraverso gli interventi di sorveglianza idraulica che hanno consentito di risistemare il letto e gli argini del fiume. Siamo stati costretti ad avviare l’attività di pulizia dell’ex mattatoio comunale che, come denunciato prontamente alle forze dell’ordine, c’è stato restituito nelle condizioni di discarica a cielo aperto. Abbiamo reso vivibile la situazione dei cittadini di via Alcide De Gasperi che , per oltre 15 anni , hanno vissuto a pieno contatto con i rifiuti e con i mezzi della nettezza urbana che venivano lasciati di fronte al centro abitato sanificando al contempo le aree adiacenti , abbiamo ripulito le aree Dove sono collocati i Pozzi gille’ è clorizzato e sanificato le stesse vasche, in assoluto stato di abbandono.

È stato dato in carico al settore tecnico di predisporre gli atti propedeutici alll’attività di esternalizzazione del servizio di raccolta dei rifiuti predisponendo per la prima volta dopo 5 anni di assoluto lassismo un progetto reale e concreto per la gestione della raccolta dei rifiuti solidi urbani.

È stata disposta una nuova gestione dei tributi comunali mediante un nuovo sistema di bollettazione che prevede 6 rate annuali sia per l’acqua che per i rifiuti e mediante un nuovo piano di rateizzazione che venga incontro ai cittadini, vessati da richieste eccessive e soprattutto formulate con modalità di riscossione non consone allo stato economico di una città che soffre la mancanza atavica di lavoro.

Abbiamo provveduto alla riqualificazione, con dei lavori di ristrutturazione, del cimitero comunale che era addirittura privo dei servizi igienici ed abbiamo individuato 79 nuove aree da assegnare per loculi e cappelle cimiteriali. Allo stesso tempo sono stati sbloccati tutti i contratti per le concessioni cimiteriali che erano fermi dall’anno 2023, con grave nocumento economico dell’ente, oltre il disagio sofferto dai cittadini.

Sono stati ripuliti 200 pozzetti e sono stati avviati i primi lavori di rifacimento dei sottoservizi di Gioia Tauro.

Devo evidenziare, come già testimoniato dalle fotografie pubblicate sui social, che abbiamo trovato le strade addirittura prive del sistema fognario, situazione questa sintomatica di uno stato di abbandono assoluto della città per anni.

Abbiamo avviato i lavori per la realizzazione di alcune strade comunali con i minimi fondi che abbiamo recuperato nel bilancio approvato dalla precedente amministrazione e che siamo riusciti a fare partire entro la fine dell’anno.

Siamo ripartiti con il decoro urbano provvedendo alla pitturazione delle piazze principali della città e delle vie adiacenti al centro cittadino , deturpate da scritte oscene e ormai da anni è stato di abbandono. Al contempo ci siamo occupati delle scuole comunali provvedendo con nostro personale alla pitturazione delle classi, ai lavori di rifacimento del sistema idraulico dei bagni. In questi giorni sono stati avviati i lavori di rifacimento, nella scuola pentimalli, della scala antincendio e di isolamento di 750 metri quadrati di tetto.

I nostri giovani studenti hanno trovato i libri di scuola dal primo giorno sui banchi e contestualmente è stato avviato il sistema di trasporto scolastico, mentre dal 14 Ottobre è stata garantita la mensa scolastica a tutti i richiedenti.

Abbiamo creato dal nulla un parco macchine prima inesistente attraverso l’acquisto di un fiorino, un mezzo Peugeot, un miniescavatore cingolato, un iveco dailys e soprattutto una terna, mezzo indispensabile per i lavori stradali. È stato acquistato inoltre un pulmino di ultima generazione per i ragazzi diversamente abili.

Come avevamo promesso in campagna elettorale stiamo partendo inoltre ad occuparci delle aree cittadine completamente disagiate.

Per le traverse di via nazionali site località Valleomena risulta già approvato il preventivo per la fornitura dei pali di illuminazione elettrica, trattandosi di area completamente buia all’interno del centro cittadino.

Grazie alla collaborazione con la Regione Calabria siamo riusciti ad ottenere la messa in sicurezza della località marrella e quindi delle due ex discariche comunali mediante la realizzazione della prima copertura degli abbanchi di rifiuti. Obiettivo questo di grandissimo impatto ambientale e del quale nessuno si è occupato per anni. Addirittura la strada di accesso alla discarica era impercorribile e grazie ai nostri interventi è stata messa in sicurezza e ripristinata quanto meno per consentire ai mezzi regionali di potervi accedere per estrarre il percolato.

è stata approvata in consiglio comunale la regolamentazione per la prima consulta giovanile, cisiamo occupati della questione dei diportisti di Gioia Tauro, che possiamo affermare siano stati completamente abbandonati dalla precedente amministrazione che nel comitato di gestione dell’autorità portuale aveva votato per il loro sgombero.

Ci siamo dedicati alla cultura approvando con l’Università della Calabria una convenzione per la realizzazione a Gioia Tauro del primo corso di laurea triennale in scienze della tecnologia del mare e della navigazione, predisponendo al contempo una manifestazione di interesse pubblica per la concessione di beni comunali finalizzati alla realizzazione di Poli culturali di livello specialistico anche su base internazionale.

Non abbiamo dimenticato i nostri dipendenti approvando la loro contrattazione collettiva nei termini di legge e sbloccando la liquidazione delle indennità arretrate ferme sin dal 2020.

Abbiamo approvato lo schema di bilancio nei termini di legge senza avvalerci di alcuna proroga , circostanza questa che testimonia come il nostro comune ente stia ritornando ad una situazione di regolarità amministrativa che è mancata per un quarto di secolo.

Grande è stato l’impegno profuso nei servizi sociali. Finalmente quest’anno non sono stati persi i fondi per i centri estivi e addirittura per i centri invernali, E cosa molto importante dal mese di gennaio l’assistenza specialistica alle scuole verrà gestita direttamente dalla struttura dei servizi sociali del comune. Abbiamo provveduto alla realizzazione del taxi sociale mediante la convenzione con la croce Rossa Italiana.

Sulle opere pubbliche l’impegno è stato massimo ed i risultati efficienti: è stata approvata la progettazione esecutiva per la realizzazione delle aree pedonali e carrabili della via Giovanni XXIII, è stata approvata la progettazione e l’aggiudicazione dei lavori per la realizzazione dell’asilo nido in località tre palmenti, è stato assegnata la direzione dei lavori della progettazione definita ” città tra i due fiumi”, abbiamo giudicato in maniera definitiva i lavori per la realizzazione di un centro antiviolenza su un bene confiscato alla criminalità organizzata. Di tutte le altre opere pubbliche già avviate non è stato perso un centesimo.

Questa naturalmente è una elencazione non esaustiva, ma di massima , che attesta quanto lavoro è stato realizzato in sei mesi. Grazie al nostro nuovo bilancio già dai primi giorni di gennaio saremo operativi per realizzare molto e molto altro prevedendo nuove assunzioni di persone realmente utili alla città. Mi riferisco alla figura di un idraulico e di un nuovo autista per il trasporto locale dei nostri studenti. Abbiamo infatti deciso di riorganizzare la pianta organica eliminando figure non soltanto inutili, ma addirittura dannose per l’ente, a fronte dei danni erariali causati da una gestione inefficiente degli uffici comunali. Sono scelte coraggiose ma noi le stiamo portando avanti con la consapevolezza che per dare un segnale di cambiamento a questa città occorre il coraggio di sradicare un sistema che ha distrutto le potenzialità di crescita di Gioia Tauro. Tutto a danno dei cittadini”.

Il sindaco ha espresso i più sinceri ringraziamenti nei confronti di tutti i componenti della Giunta Comunale , del Presidente del Consiglio comunale ,di tutti i consiglieri di maggioranza nonché dei delegati che hanno profuso incessantemente impegno tutto a favore della comunità.

“Siamo consapevoli che l’operato di un’ Amministrazione non può essere spiegato e non può esprimersi in sei mesi, ma a fronte di quello che noi abbiamo trovato nelle casse del comune, con fondi vincolati utilizzati per finalità diverse mai reintegrati, e con un apparato burocratico male organizzato e insufficiente, siamo comunque riusciti a dare una sferzata all’attività istituzionale e amministrativa di quello che è il comune più importante in termini di abitanti e di potenzialità all’interno del territorio della Piana.

Siamo fiduciosi che il nostro lavoro porterà grandi risultati e ci sentiamo di ringraziare tutti quanti cittadini che ci stanno aiutando tantissimo spinti dalla voglia di cambiamento che è nell’aria e che si percepisce all’interno della nostra comunità.”