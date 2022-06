DI CLEMENTE CORVO

Oggi pomeriggio nell’aula Consiliare Antonino Scopelliti, del Palazzo Comunale di Gioia Tauro il Sindaco di Gioia Tauro, Aldo Alessio alla presenza del vice sindaco Carmen Moliterno degli Assessori Andrea Macino, Francesco Ierace e del Consigliere di Maggioranza Enzo Filippone hanno incontrato la squadra di calcio della Gioiese 1918 per un pubblico riconoscimento per la PROMOZIONE in ECCELLENZA . Nella circostanza , Il Sindaco ha formulato i complimenti per il risultato ottenuto dalla squadra della Gioiese, promettendo il massimo impegno per la sistemazione nel migliore dei modi tramite finanziamenti del polivalente. Nella circostanza, sono state consegnate da parte dell’Amministrazione Comunale ai Co-Presidenti Raso Pulimeni, all’allenatore Graziano Nocera ed al capitano della Gioiese Domenico Stillitano delle targhe di merito.

Presidenti, allenatore e Capitano, nel ringraziare il Sindaco e l’Amministrazione Comunale, per il riconoscimento conferito hanno evidenziato il problema impianto, fattore molto importante per poter affrontare il prossimo campionato di Eccellenza. Oggi Certamente ed anche giustamente si festeggia, ma se le cose rimarranno così ad agosto ci saranno seri problemi per poter iniziare il campionato. Durante la manifestazione l’ attentissimo Consigliere di Maggioranza Enzo Filippone, fino a qualche tempo fa responsabile allo sport della città della Piana, ha invitato personalmente il glorioso don Mimmo Mercuri, persona storica della Gioiese, consegnando allo stesso una maglia indossata dai giocatori della Gioiese durante la finale promozione.

Maglia numero 11, lo stesso numero che ha sempre identificato il grande don Mimmo Mercuri nei tanti campi di gioco. Un gesto che ha emozionato non solo don Mimmo e suo figlio Agostino, presente alla manifestazione e anch’ esso grande personaggio del calcio Gioiese, ma tutti i presenti.

Il Consigliere Filippone con le sue iniziative, il suo impegno propositivo e costruttivo come quello messo in evidenza nei mesi in cui è stato responsabile allo sport a Gioia Tauro, non finisce mai di stupire.

Da ricordare che nei pochi mesi che è stato responsabile allo sport ha fatto molto di più di tanti altri che si sono adoperati dall’inizio dell’insediamento di questa amministrazione. Complimenti!