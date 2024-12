Clemente Corvo

Dopo oltre 25 anni l’amministrazione comunale di Gioia Tauro ha approvato entro il termine di legge del 31 dicembre lo schema di bilancio di previsione. Con immensa soddisfazione ad annunciarlo è il sindaco avvocato Simona Scarcella” In gioco c’è il futuro di un’intera città.

Per questo motivo, grazie al lavoro estenuante di tutti i componenti dell’amministrazione comunale, del segretario generale avvocato Michela De Francesco, e soprattutto del responsabile del settore finanziario dottoressa Mirella De Vita, siamo riusciti in un’impresa che a Gioia Tauro non veniva realizzata da un quarto di secolo. Oggi con delibera di giunta comunale numero 201 è stato approvato lo schema di bilancio di previsione.

Per un’amministrazione comunale, raggiungere questo traguardo, senza richiedere termini e proroghe rappresenta un baluardo di legalità, di regolarità amministrativa, di rispetto delle regole, e soprattutto, ci tengo a rimarcarlo, di buona amministrazione.

” Per quanto mi riguarda – dichiara il sindaco- ritengo che approvare il bilancio di previsione entro il mese di dicembre significa consentire all’amministrazione comunale di poter avviare tutte le opere necessarie alla città, soprattutto quelle relative alle manutenzioni stradali e fognarie che rappresentano un’emergenza senza fine, già dall’inizio dell’anno e senza vincolo finanziario alcuno.

Questa è la risposta più importante che un amministrazione comunale può dare ad una città, ovvero di garantire l’agibilità finanziaria ed economica oltre che la regolarità amministrativa al lavoro di tutti gli uffici. È in fase di predisposizione anche la nuova dotazione organica che verrà resa funzionale a quelle che sono le vere esigenze dell’ente, mediante l’assunzione delle figure professionali che davvero occorrono per garantire l’efficienza della macchina amministrativa.”

Il sindaco Scarcella, che ha mantenuto la delega al bilancio, evidenzia con l’occasione il grandissimo lavoro che è stato fatto in questi pochi mesi per il recupero tributario ” per una città come Gioia Tauro, ormai al collasso, in cinque mesi siamo arrivati a sfiorare il 40% della riscossione dei tributi a fronte di un risultato che oserei definire vergognoso pari a circa il 15%, che è quello che abbiamo trovato. Siamo fiduciosi che il nuovo sistema di rateizzazione avviato da questa amministrazione porterà buoni frutti nel 2025″ . L’approvazione definitiva del bilancio arriverà in consiglio per i primi giorni del 2025, essendo necessario rispettare i termini di legge per l’acquisizione della documentazione da parte di tutti i componenti del consiglio comunale.