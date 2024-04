La UGL Mare e Porti, a pochissimi giorni dalla scadenza della Port Agency, nonostante tutti gli appelli

e i dati di fatto sul necessario prosieguo della stessa per il futuro e l’ulteriore sviluppo delle attività

produttive portuali, rileva invece un grande punto interrogativo sulla reale volontà di

trasformazione della Gioia Tauro Port Agency.

Infatti, mentre da una parte si lavora per trovare soluzioni fattive alla trasformazione, dall’altra

viene autorizzata quale nuovo “art. 16” (impresa portuale) dall’Autorità di Sistema Portuale e dal

Comitato di Gestione una nuova società, ovvero la “SCHIRA srl”, società campana operante nel

settore portuale in collaborazione con Automar spa e che già conosciamo per le attività svolte nel

porto di Civitavecchia.

Non volendo esprimere giudizi in merito, ed in considerazione che la società Automar spa non ha

mai espresso disponibilità di partecipazione per la trasformazione della Port Agency, la UGL Mare

e Porti ritiene, quale obbligo etico e morale, che questa nuova autorizzazione “art. 16” deve essere

integrata con una clausola di salvaguardia occupazionale nei riguardi della forza lavoro già presente

nella Port Agency, inserendo quindi l’obbligo, alla nuova impresa autorizzata ad operare nell’area

del Porto di Gioia Tauro, di priorità alle assunzioni dal bacino dei lavoratori attualmente occupati

nell’Agenzia, come fatto per le altre società concessionarie nel porto.

A nostro giudizio, prioritaria e di vitale importanza rimane la trasformazione della Port Agency,

strumento che arricchirebbe di stabilità l’area Portuale di Gioia Tauro garantendo la possibilità di

utilizzo di personale già formato e quindi pronto a rispondere alla crescita produttiva auspicata e

auspicabile del nostro prospero porto.