Gioia Tauro, la soddisfazione dei consiglieri di minoranza per il reintegro dell’avv. Saffioti

Apprendiamo con viva soddisfazione che il Tar ha disposto il reintegro dell’avvocatessa Sara Saffioti,integerrima professionista dalla specchiata moralità ,al proprio posto ,dal quale era stata ingiustamente ed indebitamente rimossa,con conseguente ripristino dell’ufficio legale e condanna del comune a rifondere le spese legali.

Nel rallegrarci con il funzionario incredibilmente sottoposto a ripetuti provvedimenti disciplinari,in parte già annullati dal Giudice del lavoro, ci chiediamo come verranno giustificate a bilancio le spese legali per il soccombente e se verranno revocati gli incarichi legali già affidati,posto che le somme già accertate allo stato ammontano a 61.759,40 € costituendo un danno erariale di cui la giunta dovrà assumersene la responsabilità.

Ribadiamo con forza e veemenza che il comune è e resta la casa del cittadino ,di tutti i cittadini, auspicando che venga amministrato dando esclusiva priorità al bene comune e non ad personam.

I consiglieri di minoranza